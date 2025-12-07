본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

나노종합기술원, 차세대 암진단 디지털 PCR 핵심부품 국산화 성공

김종화기자

입력2025.12.07 12:00

시계아이콘01분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

반도체 공정 기반 '마이크로웰 디스크' 양산기술 확보…조기 암 검출 기술 상용화 본격 추진

나노종합기술원이 디지털 PCR 장비의 핵심 부품인 '마이크로웰 디스크' 제조공정의 스케일업과 기술이전을 완료하며, 차세대 암진단 장비 상용화에 성공했다.


반도체 임프린팅 공정기술을 적용한 국산 양산 플랫폼을 구축해 암 유전자 변이를 극미량까지 정밀 검출하는 고감도 PCR 기술을 확보했다는 점에서 의미가 크다.

나노종합기술원, 차세대 암진단 디지털 PCR 핵심부품 국산화 성공 마이크로웰 디스크 및 제조 기술에 대해 간략히 설명한 그림. 과기정통부 제공
AD

'디지털 PCR'은 극미량 유전자 변이를 초고감도로 분석해 조기 암 진단에 활용되는 차세대 정밀 진단 기술이다. 나노종합기술원과 디지털 PCR 기반 정밀의료 진단기업 레보스케치는 2021년부터 관련 기술 개발과 임상 검증을 추진해 왔다.


과학기술정보통신부는 나노종합기술원이 레보스케치에 '마이크로웰 디스크 및 제조 방법' 기술을 이전하고 공동 양산 체계를 구축한 결과, 연 100만개 양산과 99% 생산수율을 달성 가능한 제조 기반을 마련했다고 밝혔다.


반도체 임프린팅 공정으로 수만 개 웰 '한 번에' 형성

마이크로웰 디스크는 100~200마이크로미터(㎛) 크기의 음각 웰을 수만 개 배열한 디지털 PCR 핵심 부품으로, 시료 속 유전자를 각각의 웰에 고립시킨 뒤 증폭 여부를 확인해 정밀 분석을 수행한다.


나노종합기술원은 반도체 MEMS(미세전자 기계시스템) 기반 나노 임프린팅 기술을 적용해 금형 패턴을 곡면 내부에 직접 전사하는 방식으로 웰 구조를 대량 형성하는 데 성공했다. 이 과정에서 원심력을 이용해 시료 용액을 웰 내부에 안정적으로 응집시키는 방식의 원심력 기반 디지털 PCR(Centrifugal Digital PCR) 기술을 세계 최초로 구현했다.


기존 글로벌 업계는 디지털 PCR을 암 유전자 변이 검출용 진단기기로 상용화하기 위해 경쟁했지만, 극미량 시료를 매우 작은 마이크로웰에 안정적으로 담는 정밀 패터닝 기술이 기술적 난관으로 지적돼 왔다. 나노종합기술원의 곡면 임프린팅 기반 웰 성형 방식은 이러한 병목을 해결한 기술적 돌파구로 평가된다.


기존 PCR 대비 1000배 민감도…레인 문제 해결로 분석 신뢰성 향상

이번 기술이 적용된 레보스케치의 디지털 PCR 장비 '디지쿼크(digiQuark)'는 기존 PCR 대비 약 1000배 높은 민감도로 암 유전자 분석과 조기 암 진단이 가능하다. 특히 글로벌 경쟁 제품에서 빈번히 나타나는 신호 증폭 여부가 불명확하게 겹치는 현상인 '레인 문제(Rain Problem)'를 원천적으로 해결해 극미량 유전자 변이도 명확한 신호로 구분할 수 있게 했다.


해당 기술 성과는 2024년 5월 국제 학술지 '네이처 사이언티픽 리포트(Nature Scientific Reports)' 14권(11522)에 게재됐으며, 올해 9월부터 미국 하버드 의과대학(Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School)에서 다인종 대상 조기 암 검출 연구 핵심장비로 활용되는 등 글로벌 기술력을 입증하고 있다.


기술개발-실증-양산 연계…공공나노팹 기반 기술사업화 성공 모델

이번 상용화는 2021년 나노종합기술원의 '혁신기업 양산시제품개발사업'과 2024년 과학기술정보통신부 '국산연구장비 기술력강화사업' 지원을 기반으로, 기술개발·시제품 실증·양산 스케일업으로 이어진 기술사업화 사례다. 정부는 공공 나노팹 인프라를 통해 기업과 공동 개발한 원천기술이 실제 산업화로 이어졌다는 점에서 의미를 부여했다.


이강우 과기정통부 원천기술과장은 "이번 기술이전과 디지털 PCR 개발은 공공 인프라를 활용해 기업과 함께 연구개발 성과를 실제 사업화로 연결한 사례"라며 "앞으로도 국내 기업의 기술 자립과 글로벌 경쟁력 확보를 지속 지원하겠다"고 밝혔다.


박흥수 나노종합기술원장은 "기술개발, 실증, 양산화 단계가 유기적으로 연계돼 결실을 맺은 모범적 성과"라며 "반도체 공정 기반 응용기술 플랫폼을 통해 지속적인 기술사업화를 이끌겠다"고 강조했다.


이성운 레보스케치 대표는 "지난 5년간의 협력이 없었다면 핵심부품 양산 기술 확보는 어려웠을 것"이라며 "이번 기술이전 기반 위에서 하버드 의대 공동연구는 물론 글로벌 정밀의료 시장에서 K-바이오의 경쟁력을 보여주겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

디지털 PCR 기술은 초고감도 DNA 분석과 정밀한 변이 검출 기반으로 조기 암 진단, 표적 치료 효과 모니터링, 개인 맞춤형 정밀의료 분야에서 활용 가능성이 높다. 마이크로웰 디스크 제조공정의 국산화와 대량 생산 역량 확보는 해외 의존도가 높은 핵심부품 기술 자립을 달성하며, 국내 의료기기 산업 경쟁력 강화와 수출 확대까지 기대할 수 있다는 평가다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기