韓-UN 군축·비확산회의…우주안보 분야 논의

외교부는 4일(현지시간)부터 이틀간 미국 뉴욕에서 유엔군축실(UNODA)과 제24차 한-유엔 군축·비확산회의를 개최했다고 5일 밝혔다. 한-유엔 군축·비확산회의는 2001년 한국의 유엔 가입 10주년을 기념하여 군축·비확산 진전 방안 모색을 목표로 시작된 1.5트랙 국제회의로, 해마다 그 해의 군축·비확산 분야 주요 이슈를 주제로 선정하여 집중 논의하는 자리다.

이번 회의는 '점증하는 불안정 속 우주 안보 발전'을 주제로 열렸다. 김상진 주유엔대표부 차석대사는 지난해 유엔총회 결정을 통해 올해부터 활동을 시작한 우주군비경쟁방지 개방형 실무작업반(PAROS OEWG) 설치와 의제 채택을 중요한 진전이라고 했다.

이어 김 차석대사는 우리 정부가 누리호 4차 발사에 성공한 우주 강국으로서 우주 공간에서 책임 있는 행동 원칙을 발전시키고 우주 위협을 경감시키기 위해 노력해나가겠다고 했다.





외교부는 "정부는 글로벌 책임 강국으로서 우주 안보를 포함한 군축·비확산 분야 주요 현안에 주도적으로 대응하고 국제사회 논의에도 계속해 건설적으로 기여해 나갈 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

