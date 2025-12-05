한세예스24문화재단, 국립아시아문화전당과 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동남아시아문학총서·국제문화교류전 등 협력 추진



한세예스24문화재단이 국립아시아문화전당(ACC)과 아시아 문화예술 발전 활성화를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

한세예스24문화재단이 지난 2일 국립아시아문화전당과 한국-아세안 문화 교류 활성화를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 김상욱 국립아시아문화전당장, 백수미 한세예스24문화재단 이사장. 한세예스24문화재단 제공.

이번 협약은 한국과 아세안 국가 간 문화·예술 교류를 활성화하고, 문화적 이해를 증진시키기 위해 추진됐다.

올해 개관 10주년을 맞은 ACC는 한국과 아시아의 문화교류를 선도하는 국내 유일의 아시아 복합문화예술기관으로 다양한 문화교류 사업을 진행하고 있다. 한세예스24문화재단은 ACC가 진행 중인 아세안 문화교류 사업 취지에 공감해 지난 9월 열린 '아시아문학포럼'과 '책 읽는 ACC'부터 후원 및 협력을 이어오고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 상호 협력 체계를 구축해 문화·예술 발전을 도모한다. 이를 위해 ▲콘텐츠 공동 개발 및 활성화 ▲문학·학술·전시·국제 교류 프로그램 분야 인적·물적 자원을 공유할 예정이다.

백수미 한세예스24문화재단 이사장은 "한세예스24문화재단은 아세안 문학과 예술의 가치를 널리 알리고, 한국과 아시아가 서로의 문화를 깊이 이해할 수 있도록 노력해 왔다"며 "앞으로 국내 '아시아 문화 교류의 허브'인 국립아시아문화전당과 함께 아시아 문화예술이 국내에서 활발히 소개될 수 있도록 꾸준히 지원할 것"이라고 말했다.





한편, 한세예스24문화재단은 김동녕 한세예스24홀딩스 회장이 2014년 사재를 출연해 설립한 사회공헌 재단이다. 한국과 아시아 국가 간 교류가 경제적 협력을 넘어 문화적 영역까지 확대될 수 있도록 다양한 사업을 전개하고 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

