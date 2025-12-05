신한대, 2025 군 장병 AI·SW 역량강화 성과 발표회서 '겹경사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한대, 국방부 장관 감사장·6사단 '우수 AI 동아리상' 동시 수상

신한대학교(총장 강성종)가 SW중심대학 사업의 지역·군 확산 프로그램을 통해 군 장병 대상 AI·SW 교육을 지속적으로 지원한 결과, 올해 군 장병 AI 혁신 분야에서 두드러진 성과를 거두며 전국적 주목을 받고 있다.

신한대학교 임채환 교수(소프트웨어융합학과)가 그랜드 하야트 서울 호텔에서 열린 '2025 군 장병 AI·SW 역량강화 성과 발표회'에서 국방부 장관 감사장을 수상하고 있다. 신한대학교 제공

특히 4일 그랜드 하야트 서울 호텔에서 열린 '2025 군 장병 AI·SW 역량강화 성과 발표회'에서 신한대학교 임채환 교수(소프트웨어융합학과)가 국방부 장관 감사장을 수여받아 국방 인공지능 발전에 기여한 공로를 공식적으로 인정받았다. 이번 행사는 국방부, IITP(정보통신기획평가원)가 공동 주관한 전국 규모 행사로, 군 장병 대상 AI·SW 교육 성과와 실전 프로젝트 결과물을 공유하는 자리였다.

SW중심대학 사업의 확산 프로그램 일환으로 제공된 신한대의 AI·SW 교육은 육군 6사단에서 큰 성과로 이어졌다. 6사단은 AI교육 연구센터 '우수 활용·운용부대'로 선정 평가에서 2024년 최우수상에 이어 2025년에 소속 장병들이 수행한 프로젝트가 인정받아 '우수 AI 동아리상'을 수상했다. 6사단 장병들은 신한대 AI 교육 및 멘토링을 바탕으로 실질적인 문제 해결 중심의 프로젝트를 수행했으며, 그 결과가 우수사례로 공식 평가되었다.

6사단 AI 동아리가 수행한 대표 프로젝트는 군수 관리 체계의 AI 자동화다. 기존에는 인력 중심의 수작업으로 이루어지던 군수품 출납 및 재고관리가 분실 위험, 기록 누락, 실시간 파악 한계 등을 안고 있었다. 신한대 멘토링을 받은 6사단 장병들은 실시간 물품 및 얼굴 이미지 인식 AI, 인식된 물품 및 사용자 정보를 바탕으로 출납·재고 자동 기록 시스템, 실시간 대시보드 시각화를 구축하여 군수 흐름을 AI 기반으로 자동화하는 데 성공했다. 이 프로젝트는 "현장에서 곧바로 적용 가능한 AI 실무역량을 장병들이 자체 개발했다"는 평가를 받으며 부대의 우수 활용·운용 선정의 핵심 근거가 되었다.

신한대학교 임채환 교수는 이번 행사에서 국방부 장관 감사장을 수여 받았다. 임 교수는 SW중심대학 사업을 기반으로 군 장병 대상 AI 기초 교육 체계 수립, 데이터 기반 문제 해결 훈련, 군 조직 맞춤형 프로젝트 멘토링, AI 윤리·보안 기반 교육 강화 등을 주도하며 군내 AI 활용 역량을 실질적으로 끌어올린 공로를 인정받았다.

임 교수는 "신한대학교의 AI 교육 역량이 군 조직에서도 실질적인 혁신을 이끌어 낸 점을 높이 평가받아 감사하다"며"앞으로도 지역사회와 군, 공공기관에 교육성과를 확산하는 SW중심대학 모델을 더욱 발전시키겠다"고 소감을 밝혔다.

신한대학교는 교육부·과기정통부가 지원하는 SW중심대학 사업을 기반으로 ITSA(정보기술·SW산업협회)와의 협력을 바탕으로 대학의 AI·SW 교육 자원을 지역사회, 공공기관, 군부대로 확산하는 프로그램을 운영해 왔다.

이번 육군 6사단의 수상과 국방부 장관 감사장 수여는 신한대의 교육 모델이 군 장병의 실질적 업무혁신으로 이어졌음을 보여주는 대표적 성과로 평가된다. 국방부, IITP 및 ITSA 관계자들은 "신한대학교의 군 장병 AI·SW 교육 지원은 군 조직의 디지털 혁신을 촉진한 대표 우수사례"라고 평가하였다.





이번 6사단의 수상 및 국방부 장관 감사장 수여는 신한대학교 SW중심대학 사업이 지역과 군을 아우르는 AI 교육 확산 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 보여주는 중요한 지표다. 신한대학교는 앞으로도 AI·SW 기반의 실무형 교육을 지역사회와 국방 분야 전반으로 확장하여 디지털 국방 실현과 지역 디지털 혁신에 기여하는 선도대학으로 역할을 강화할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

