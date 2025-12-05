김포시, 당직민원처리시스템 자체개발…AI 행정혁신 실현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 생성형 AI로 '당직민원처리시스템' 자체 개발

야간·공휴일 민원 대응 '스마트 응대 체계' 완성

당직민원처리시스템, 외주없이 생성형 AI 기반 자체 개발·운영

경기 김포시(시장 김병수)가 야간·공휴일 민원 대응 업무에 웹 기반 자동화 시스템을 도입하며 AI 기반 행정혁신에 속도를 내고 있다. 김포시는 당직민원처리시스템 'Gimpo 24 : From Sun To Moon'을 외주 없이 전면 자체 개발하여 지난 1일 부터 정식 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

이 시스템은 김포시 정보통신과 전성철 주무관이 생성형 AI 기술을 적극 활용해 웹서버 구축부터 데이터베이스 아키텍처 설계, 기능 개발, 정보보안 기술 적용, UI·UX 디자인까지 전 과정을 단독 수행하며 개발한 공공분야 자체개발 당직민원처리 시스템의 선도적 사례다.

기존 야간·공휴일 당직 업무는 수기 관리 중심으로 진행되어 정보 누락 우려와 개인정보 문서 노출 위험이 상존했다. 새 시스템은 전송 구간 암호화(HTTPS·TLS)와 AES 기반 데이터 암호화 저장 기술을 도입하여 개인정보 보호 수준을 획기적으로 강화했다.

특히 외주 개발 시 최소 3000만~4000만원 이상의 예산이 필요한 시스템을 전액 절감하면서도 성공적으로 자체 구축함으로써, 개발 비용뿐만 아니라 향후 운영·유지비까지 크게 절감한, 현장 주도의 디지털 행정 혁신 대표 사례로 평가받고 있다.

도입 이후에는 △민원 접수 △매뉴얼 자동 조회 △민원 자동 분류 △GIS 위치 자동 표시 △처리 및 엑셀·PDF 기반 보고서 자동 생성 등 전 과정이 자동화됐으며, 기상청 API를 연계한 실시간 기상 정보 반영, 현장 근무요원에게 신속 처리 문자를 즉시 발송하고, 민원 빅데이터를 자동 축적·분석 자료로 활용할 수 있어 대응 속도와 정확도가 대폭 향상됐다.

현재 근무 중인 한 기간제 당직전담 직원은 "시스템이 도입된 이후 처리 속도도 빨라지고 기능도 점차 업그레이드돼 민원 대응이 훨씬 수월해졌다. 현장의 의견을 지속적으로 반영해 개선한 결과로 보인다"고 소감을 밝혔다.

김포시는 앞으로 공공기관에서 안전하게 활용 가능한 생성형 AI기술을 접목해 당직민원 내용을 자동 분석하고 대응 문안을 초안으로 제시하는 고도화 기능을 확대할 계획이다. 이를 통해 평상 시뿐 아니라 야간·공휴일에도 빈틈없는 '전천후 스마트 민원 응대 체계'를 완성한다는 목표다.





아울러 이러한 추진 방향은 정부가 추진 중인 당직민원 대응 효율화 및 디지털 행정 고도화 정책과도 부합해 향후 정부의 전국 확산형 모범 모델로 활용되는 데 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

