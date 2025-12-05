동해시의회 예결특위, 지역경제·청년 정책·현안 집중 심사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핵심은 '상생·역량 강화'

LS전선 VCV타워 빛공해 등 현안 질타도 이어져

강원도 동해시의회 예산결산특별위원회(위원장 정동수)는 5일 제357회 제2차 정례회 제6차 예산결산특별위원회를 열고 경제과, 산업정책과, 체육산업과 소관 2026년도 세입·세출예산안을 심사했다. 이날 위원들은 지역 경제 활성화와 청년 정책, 그리고 주요 현안에 대해 집중적으로 질의하며 실질적인 대안 마련을 주문했다.

동해시의회 예산결산특별위원회(위원장 정동수)가 5일 제357회 제2차 정례회 제6차 예산결산특별위원회를 열고 있다. 동해시의회 제공

AD

이창수 의원은 지역사랑상품권 발행지원 예산과 관련하여 정보격차로 제도를 활용하지 못하는 사례가 많다는 것을 지적하며, "캐쉬백 지급 비율을 조정하더라도 더 많은 시민이 골고루 사용할 수 있는 방향으로 정책을 보완하고 홍보를 강화해야 한다"고 제안했다.

안성준 의원은 소상공인 카드수수료 지원 예산과 관련하여 하반기 추경예산을 편성하며 신속하고 체계적으로 진행된 점에 감사의 인사를 전하고 "시민들과 최접점에 잇는 소상공인들의 경영 안정을 위해 실질적인 도움이 되도록 카드수수료 지원 예산을 과감히 증액할 필요가 있다"고 강조했다.

김향정 의원은 청년요식업 창업자 육성지원 사업을 언급하며 "최근 동해시 관광 트렌드를 주도하는 젊은 층을 겨냥한 사업인 만큼, 단발성 예산 지원에 그쳐서는 안 된다"고 말했다. 김 의원은 "지역 청년들이 새로운 먹거리를 통해 실질적인 성과를 내고 자리 잡을 수 있도록 장기적인 관점에서 사업을 추진해 달라"고 집행부에 주문했다.

박주현 의원은 청년 정책의 실효성을 강조했다. 박 의원은 "계속해서 발굴되는 청년 정책이 성과를 내기 위해서는 경험이 부족한 청년들의 역량 강화가 선행되어야 한다"며 "단순한 지원을 넘어 청년층의 자립 의지를 높이고 실무 역량을 키울 수 있는 우선적인 지원 방안을 마련해 줄 것"을 당부했다.

최이순 의원은 LS전선 VCV타워와 관련하여 "빛공해로 타워의 조명이 켜지지 않고, 보안 문제 등을 이유로 당초 계획된 최상층 전망대가 조성되지 않았다"며 "이는 타워 건설 전 예상 가능한 문제점에 대한 사전 영향평가가 미비했기 때문"이라고 질타했다. 최 의원은 앞으로 이러한 문제가 시정되고 재발되지 않도록 집행부의 적극적인 대응을 강력히 요구했다.

정동수 예산결산특별위원장은 각 부서별 심사를 마무리하며 당부의 말을 전했다. 위원장은 경제과 소관 사항에 대해 "청년 사업자 간 상생 연대를 통해 시너지를 내고, 지역 업체로서의 소속감을 높일 수 있는 사업을 추진해 달라"고 주문했다.





AD

이어 산업정책과 심사에서는 "크루즈 활성화를 위한 선박 운임 가격 경쟁력 확보는 선사의 의지가 가장 중요하다"며 체육산업과에는 "내년도 대규모 체육대회 개최 시 도시이미지 제고를 위해 청결과 안전을 최우선으로 업무에 임해 줄 것"을 당부했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>