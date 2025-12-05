익산시, 6일 교도소세트장서 '멍룡이 게임' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'반려동물 친화관광도시 조성사업' 일환

전북 익산시와 익산문화관광재단이 오는 6일 익산 교도소세트장에서 '2025 익산 반려동물 페스티벌-멍룡이 게임 시즌2' 행사를 연다.

익산시청 전경. 익산시 제공

AD

5일 시에 따르면 이번 행사는 반려동물 친화관광도시 조성사업의 일환으로 추진됐으며 교도소세트장이라는 독특한 공간을 배경으로 다채로운 프로그램이 진행돼 참가자들에게 특별한 하루를 선사한다.

특히 지난해에 이어 올해 2회를 맞은 멍룡이 게임은 지역 농산물을 활용한 이색 체험 '반려동물 김장체험'을 운영한다. 보호자와 반려동물이 함께 재료를 버무려 만드는 김장 체험은 오전과 오후 한 차례씩 진행된다.

이외에도 행사장 곳곳에서 반려동물과 함께 건강차를 만들고 즐기는 '티타임 다도체험', 보석도시 익산을 주제로 한 '고백 팔찌·키링 만들기', 두부 펫푸드 만들기 등 반려인과 비반려인 모두가 참여할 수 있는 프로그램이 운영된다.

또 어질리티 체험, 사진 촬영 부스, 음악회 등 부대 행사도 풍성하게 마련돼 행사장을 찾는 방문객들에게 다양한 즐길거리를 제공한다.





AD

시 관계자는 "이번 프로그램은 지역 자원과 공간 콘텐츠를 결합한 익산만의 체험형 축제이다"며 "앞으로도 반려동물과 보호자가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 개발해 반려동물 친화관광도시 익산을 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>