가평군, 불법 튜닝 차량 21건 적발…상시 단속·원상복구 명령 예정

가평군 불법 튜닝 차량 21건 무더기 적발

차량 253대 점검…19대서 21건 위반 적발

경기 가평군이 자동차 안전 운행 질서 확립을 위해 지난 1일 불법튜닝 차량 일제 단속을 실시해 위반사항 21건을 적발했다고 5일 밝혔다.

가평군이 자동차 안전 운행 질서 확립을 위해 지난 1일 불법튜닝 차량 일제단속을 실시해 위반사항 21건을 적발했다. 가평군 제공

이번 단속에는 가평군 교통과, 가평경찰서, 한국교통안전공단 경기북부본부, 경기북부경찰청 고속도로순찰대가 참여해 1개 반 8명으로 점검반을 구성했다.

단속은 서울양양고속도로 춘천 방향 가평휴게소(설악면), 가평역 인근 공영주차장(가평읍), 청평역 일대(청평면)에서 진행됐다. 점검 대상은 등화장치 개조, 번호판 기준 위반, 안전기준 미적합 구조·장치, 화물차 판스프링 설치, 제동등·방향지시등·후미등 파손 여부, 자동차검사 수검 여부 등 광범위하게 설정됐다.

특히 불법튜닝 적합 여부와 안전기준 위반 조사는 한국교통안전공단 소속 차량전문가가 직접 맡아 집중 점검했다. 단속 결과 승용·화물차 253대 중 19대에서 총 21건의 위반 사항이 적발됐다. 위반 유형은 번호판 관련 위반 10건, 자동차안전기준 위반 11건이었다.

군은 관내 등록 차량에 대해서는 정비 또는 원상복구 명령을 내릴 계획이며, 관외 차량은 해당 지자체로 민원을 이송해 조치가 이뤄지도록 할 방침이다.





가평군 관계자는 "불법 튜닝 차량은 단순 위반을 넘어 다른 운전자와 보행자의 생명을 위협할 수 있는 만큼 상시 단속을 실시할 것"이라며 "튜닝을 할 경우 반드시 한국교통안전공단의 승인을 받고 법적 절차를 준수해달라"고 당부했다.





