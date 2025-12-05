빅크, 크리스마스 이벤트 ‘BIGC MASS’ 개최… 다양한 경품 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빅크, 친구 초대 시 초대자·신규 유저 모두 200 GEM 지급

크리스마스 맞아 ‘홀리데이 기프트 대잔치’, 빅크가 50명에게 쏜다

'올인원 디지털 베뉴' 서비스 빅크(BIGC)가 크리스마스를 맞아 오는 23일까지 시즌 프로모션 'BIGC MASS(빅크 마스)'를 진행한다.

'BIGCMASS'는 2025년 한 해 동안 팬덤이 보내온 참여와 성원에 화답하기 위해 기획됐다. 기간 내 친구를 초대하면 이벤트 참여가 시작되고, 순위에 따라 상위 총 50명에게 에어팟 프로 3, 인스탁스 미니 리플레이, 이솝 선물 세트, 투썸플레이스 케이크, 신세계 상품권 등다양한 홀리데이 경품이 제공된다. 크리스마스 감성을 담은 이벤트명 'MASS'는 '산타'를 떠올리게 하는 풍성한 연말 선물 경험을 상징적으로 담고 있다.

이벤트에 참여한 초대 회원과 초대받은 신규가입자 모두에게는 보상으로 200 BIGC GEM(빅크젬)도 함께 지급된다. 초대자는 자신의 고유 코드를 공유해 친구를 초대할 수 있으며, 신규 가입자가 앱 마이페이지의 '초대 코드 등록'에서 해당 코드를 입력하면 즉시 보상이 제공된다.

최종 랭킹은 기간 내 가입이 완료된 초대 건수를 종합해 크리스마스이브인 오는 24일에 발표된다. 상위 100위에게 추가 지급되는 약 130만개의 GEM 및 경품은 이벤트 종료 후 순차적으로 지급된다. 'BIGC MASS' 참여로 경품 수령을 하게 된 빅크 사용자들은 성탄을 맞아 더욱 설레는 순간을 가질 수 있겠다.

친구 초대로 지급된 GEM은 BIGC CHOICE(빅크 초이스) 투표에 사용할 수 있다. 팬이 직접 참여하는 인터랙션 서비스 BIGC CHOICE는 매월 다양한 테마 투표가 진행된다. 1위에 선정되면 생일카페·전광판광고 등 팬덤 중심 리워드 집행이 가능해 팬들은 최애를 위한 실질적인 홍보 활동을 수행할 수 있다.

빅크 관계자는 "올해 K-pop과 K-콘텐츠에 보내주신 팬덤의 뜨거운 관심에 보답하고자 크리스마스 시즌에 맞춘 특별한 리워드를 마련했다"며 "간단한 참여만으로도 다양한 혜택을 누릴 수 있어, 팬들의 많은 참여가 기대된다"고 말했다.





글로벌 팬과 아티스트를 잇는 엔터테크 서비스 빅크는 티켓 예매 서비스 BIGC PASS(빅크패스), AI 라이브 스트리밍, 팬 커뮤니케이션, 커머스 기능 등을 통해 확장된 엔터테인먼트 경험을 제공하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

