정청래 "내란·외환죄 확실히 처단…고름은 짜내야"

정청래, 윤석열·국민의힘 암덩이, 고름 비유

"길고 지치더라도 치료는 깨끗하게 해야"

정청래 더불어민주당 당대표가 윤석열 전 대통령과 국민의힘을 암 덩이, 고름에 빗대며 "확실히 처단해야 한다"고 목소리를 높였다.

정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.5 김현민 기자

5일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 "12·3 내란 당시만 해도 내란수괴 피의자 윤석열과 일부 부역자들이 대한민국 민주주의를 갉아먹는 암 덩어리인 줄 알았다"며 "1년이 지난 지금은 국민의힘 전체에 암 덩어리들이 전이돼 곳곳에 퍼져있다는 것이 명확하다고 생각한다"고 밝혔다.

정 대표는 "이재명 대통령 말처럼 치명적인 암을 치료하는 것은 그렇게 쉽게 끝나지 않는다"며 "조금 길고 지치더라도 치료는 깨끗하게 해야 한다"고 말했다.

그러면서 "내란·외환 수괴 피의자들, 윤석열 부역자들 그리고 내란 정당 국민의힘까지 대한민국 민주주의 헌정질서를 위협하는 암 덩어리를 전부 다 긁어내 다시는 내란·외환 죄를 획책할 수 없도록 확실하게 처단해야 한다"고 강조했다.

정 대표는 "고름은 피와 살이 되지 않는다"며 짜내야 한다"고 비유했다. 이어 "반성과 사죄가 없는 자들에게 남은 것은 법적 책임과 처벌 뿐"이라며 "내란 비호정당에게 남은 건 정당해산뿐"이라고 덧붙였다.

조희대 대법원장 체제의 사법부에 대한 비판도 이어갔다. 정 대표는 "조 대법원장이 이재명 대통령과의 5부 요인 오찬에서 아무렇지도 않게 사법제도 개편은 신중하게 이뤄져야 한다고 강변했다"며 "이 대통령 면전에서 뻔뻔하게 사법개혁 반대를 외치며 사법개혁 반대 시위를 한 셈"이라고 주장했다.

또 "삼권분립을 짓밟은 비상계엄에는 침묵하더니 이제 와서 사법 독립 지켜달라는 이중적 태도 역시 기가 찬다"며 "조희대의 선택적 반발은 사법개혁에 대한 의지가 없음을 보여줄 뿐이다"고 말했다.

정 대표는 "3대 특검 종료 즉시 2차 추가 종합특검으로 내란 잔재를 끝까지 파헤쳐 내란의 티끌까지 법정에 세우겠다"며 "내란전담재판부 설치법과 법왜곡죄 법안도 국회 법사위를 통과했고, 법원행정처 폐지를 비롯한 사법행정 정상화 3법도 공식 발의했다"고 했다.





끝으로 그는 "민주당은 내란 청산이라는 국민의 명령을 완수하고 이 땅의 민주주의 헌정질서를 바로세우기 위해 연내 사법개혁을 완수하겠다"며 "기득권의 저항에 굴하지 않고 견고한 사법 카르텔을 해체해 사법주권을 온전히 국민께 돌려주겠다"고 마무리했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

