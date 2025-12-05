양주시지역사회보장협의체, 활동보고회·우수사례 발표회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'함께 걸어온 20년' 기념

경기 양주시지역사회보장협의체가 지난 4일 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 '2025년 활동 보고회·우수사례 발표회'를 개최했다.

양주시지역사회보장협의체가 지난 4일 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 '2025년 활동 보고회우수사례 발표회'를 개최하고 있다. 양주시 제공

이번 보고회에는 대표·실무협의체, 실무분과, 12개 읍면동 지역사회보장협의체 위원 등 약 150여 명이 참석했다.

올해는 시 협의체 20년, 읍면동 협의체 10년이 되는 해로, '함께 걸어온 20년, 이웃과 함께한 10년'이라는 주제 아래 한 해 동안 민관 협력으로 추진한 활동과 성과를 공유하고 우수 활동 위원 21명에 대한 표창도 진행했다.

또한 지역사회 발전과 복지사각지대 해소에 기여한 읍면동 지역사회보장협의체 4곳과 분과사업에 적극적으로 참여한 3개 실무분과에 대해 우수사례 시상과 발표도 함께 이뤄졌다.

행사에 참석한 채정선 공동위원장은 "올 한 해 모든 성과는 위원님들과 지역사회가 함께 만들어온 결과"라며 "마을 복지 문화 활성화와 복지 안전망 구축을 위해서 적극적인 노력을 해주신 협의체 위원님들의 노고에 감사를 드린다"고 전했다.

양주시 관계자는 "복지사각지대의 발굴과 지원에 협의체 위원님들이 많은 역할을 해주셔서 감사하다"며 "올 겨울에도 여러분들의 따뜻한 손길이 필요한 곳에 닿아 우리 모두가 행복한 양주시가 되길 바란다"고 전했다.





양주시지역사회보장협의체는 민관 협력을 통한 지역사회 복지 증진을 위해 위원 역량강화교육과 연수, 사회복지박람회, 마을복지대학, 온품 캠페인 운영 등 다양한 노력을 하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

