한림대, 고등교육 에듀테크 소프트랩 2차 페어 개최…AI 교육 미래 모색

한림대학교(총장 최양희)는 지난 3일부터 4일까지 제주 메종글래드 호텔에서 '2025년 고등교육 에듀테크 소프트랩 페어'를 성공적으로 개최했다.

고등교육 에듀테크 소프트랩 2차 페어 모습. 한림대학교 제공

K-MOOC 참여기관협의회와 협력하여 '2025년 K-MOOC 참여기관협의회 동계 컨퍼런스'에 참석한 대학과 기관을 대상으로 진행된 이번 페어에는 대학, 유관기관, AI 코스웨어 실증 기업 등 총 150여 명이 참가했다.

이번 행사는 ▲고등교육 에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 사업 소개(한림대학교 에듀테크소프트랩사업단) ▲2025-2학기 AI 코스웨어 고등교육과정 소개(한림대학교 에듀테크소프트랩사업단) ▲고등교육용 AI 코스웨어 소개 및 체험(프리윌린, 플랭, 청운정보)으로 구성됐다.

페어를 기획한 간진숙 에듀테크소프트랩사업부단장은 "이번 페어는 고등교육 분야에서 추진 중인 에듀테크 소프트랩 사업과 AI 기반 코스웨어를 소개하고, 이를 활용한 혁신 교육 사례를 함께 나누는 자리"라고 전하며 "페어를 통해 에듀테크가 열어갈 고등교육의 새로운 가능성을 함께 모색할 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





한편, '고등교육 에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 사업'은 고등교육 현장과 에듀테크 기업을 연결하여 공교육에 적합한 에듀테크를 개발 및 활용하기 위한 정부 사업으로, 2024년 한림대학교가 전국 최초로 선정되어 현재 24개 대학, 11개 실증기업과 함께 34개 AI 교육과정을 운영하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

