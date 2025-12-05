박진영, 취약계층 환아에 사재 10억 기부…4년간 총 40억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2022년부터 매년 연말 10억 전달

가수 박진영이 4일 서울 강동구 성내동 JYP 본사에서 기부금 전달식을 가졌다. JYP엔터테인먼트 제공

AD

가수이자 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 국내외 취약계층 환아를 위해 사재 10억원을 기부했다. 그는 2022년부터 매년 10억원을 출연해 올해까지 누적 40억원을 기부했다.

JYP엔터테인먼트에 따르면 박진영은 4일 서울 강동구 본사에서 가천대 길병원, 건양대학교병원, 서울대학교 어린이병원에 각각 2억원씩, 국제구호단체 월드비전에 4억원을 전달했다.

기부금은 고액 치료비가 필요한 소아·청소년 환자의 수술 및 치료 지원에 쓰이며 월드비전 기부금은 멕시코·브라질 환아 지원과 태국·인도네시아·스리랑카 등 홍수·산사태 피해 지역 복구 및 아동 지원에 사용된다.

박진영은 "치료를 받는 아이들을 만나면 6살, 5살 된 제 두 딸과 같은 눈빛이라 마음이 깊어진다"며 "모든 아이가 건강하게 성장할 수 있도록 치료 지원에 도움이 되길 바란다"고 말했다. 그는 "JYP와 소속 아티스트들도 꾸준히 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





AD

JYP는 올해 'EDM 치료비지원 사업'을 통해 17억1400만원을 기부했으며 2020년 이후 누적 기부액은 79억2000만원이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>