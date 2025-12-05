춘천시, 바우처 택시 '봄길택시'로 개편…임산부까지 확대·이용 횟수 제한 폐지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명칭 변경·대상 확대…임산부까지 지원

이용 횟수 제한 폐지…경제적 부담 완화

매회 1500원 부담하면 즉시 지원

장애인과 노인들이 이용할 수 있었던 춘천 바우처 택시 이용범위가 임산부 이동지원까지 크게 늘어난다.

춘천시청 전경.

AD

춘천시(시장 육동한)는 내년부터 바우처택시 명칭을 '봄길택시'로 변경하고 기존 노약자 중심의 지원 대상을 임산부까지 확대하기로 했다.

현재 바우처택시는 월 15회까지만 이용할 수 있어 이동이 잦은 노약자와 장애인에게는 큰 제약이 되고 있었다. 또 바우처카드는 체크카드 형태로 이용자가 먼저 요금을 전액 결제한 뒤 한 달 뒤에 지원금을 환급받는 구조여서 경제적으로 여유가 없는 이용자들의 재정적 부담이 크다는 문제가 이어져왔다.

이에 시는 이용횟수 제한을 없애고 지원금 한도 내에서 매회 1500원 만 부담하면 즉시 차액을 지원하는 방식으로 개편한다. 개편에 따라 기존 바우처택시 카드를 사용하는 시민들은 이달 중으로 주소지 행정복지센터에서 새로운 카드로 대체 발급해야 한다. 임산부는 내년부터 임신확인서를 지참해 봄길택시를 신청할 수 있다.

자세한 내용은 춘천시 민원콜센터에서 안내받을 수 있다.





AD

안효란 교통과장은 "그동안 이용 횟수가 제한돼 많은 이용자가 불편을 겪어왔다"며 "새롭게 개편하는 봄길택시는 이용자들이 필요할 때 더욱 쉽고 편하게 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>