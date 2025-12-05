코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 국내 증시가 장 초반 약보합권에서 움직이고 있다.

이날 오전 9시 20분 코스피는 전일 대비 18.50포인트(0.46%) 내린 4010.01에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장보다 5.01포인트(0.12%) 밀린 4023.50으로 출발했다.

개인이 764억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 367억원, 103억원을 순매도 중이다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 187억원을 팔았고, 개인과 기관이 각각 57억원, 26억원을 사들이고 있다.

코스피 시가총액 상위권은 매도 우위다. SK하이닉스(-2.12%), 삼성바이오로직스(-1.13%), 기아(-0.83%), HD현대중공업(-0.76%), KB금융(-0.31%), 두산에너빌리티(-0.25%), 삼성전자(-0.19%)가 하락세다. 반면 현대차(2.29%), LG에너지솔루션(1.59%), 한화에어로스페이스(0.35%)는 상승세다.

같은 시각 코스닥은 13.00포인트(1.40%) 내린 916.83에 거래되고 있다. 앞서 지수는 0.92포인트(0.10%) 오른 930.75로 출발했으나 이내 하락 전환했다. 개인이 홀로 1060억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 481억원, 640억원을 순매도했다.

코스닥 시총 상위권 역시 하락세다. 알테오젠(-9.63%), 리가켐바이오(-4.39%), 코오롱티슈진(-4.38%), 삼천당제약(-2.46%), 레인보우로보틱스(-1.59%), 펩트론(-1.25%), HLB(-0.72%)가 내림세다. 반면 에이비엘바이오(0.50%), 에코프로비엠(0.63%), 에코프로(3.06%)는 오름세다.

업종별로는 생물공학(-4.20%), 건강관리기술(-2.49%), 백화점(-1.94%)이 약세다. 반면 전자제품(+6.20%), 디스플레이 패널(+3.93%), 도로 철도 운송(+2.64%)은 강세다.





이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전일 주간 거래 종가(오후 3시 30분)보다 1.2원 오른 1474.7로 출발했다. 이는 지난달 25일 이후 가장 높은 개장가다.





