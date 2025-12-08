한양대, 말레이시아 유학생 동문회 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 대학 최초…글로벌 교류 강화

한양대학교가 국내 대학 최초로 말레이시아 유학생 동문 조직을 공식 출범했다고 8일 밝혔다.

말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한양대 말레이시아 유학생 동문회 창립식에서 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 한양대학교

말레이시아 유학생 동문회 창립식은 지난달 29일 말레이시아 쿠알라룸푸르 힐튼 호텔 센트럼볼룸에서 열렸다.

이날 행사에는 한양대 이기정 총장, 최중섭 대외협력처장, 김한성 국제처장을 비롯해 말레이시아 유학생 동문, 말레이시아 한인 동문, 재학생 등 약 140명이 참석했다.

한양대는 1980년대부터 말레이시아 정부 장학사업(MARA·JPA)과 자체 장학 제도를 통해 현지 우수 인재를 꾸준히 유치해 왔다. 지난 30여년간 400명이 넘는 말레이시아 유학생을 배출한 바 있다.

행사는 이 총장의 축사와 비전 발표로 열렸다. 이 총장은 세계 100위권 대학 진입을 목표로 한다며 ▲동문 창업 활성화 ▲국제 공동연구 확대 ▲글로벌 동문 네트워크 강화를 핵심 전략으로 제시했다.

여승배 주말레이시아 대한민국 대사는 축사를 통해 "한양대는 오랜 기간 말레이시아 인재 양성과 양국 간 인적 교류에 기여해 온 대학"이라고 말했다.

취임식에서는 공과대학(Universiti Teknologi) 아미누딘 아바(Aminudin Aba) 교수가 초대 회장으로 선출됐다.

또한 행사에서는 두 세대에 걸쳐 한양대를 졸업한 가족에게 수여하는 '한양가족상' 시상식이 열렸다. 한양대는 해외 유학생 동문 자녀가 한양대 학부에 신입학할 경우 등록금의 30~50%를 감면하는 '한양 유학생 동문장학' 제도도 소개했다.





한양대는 "향후 해외 유학생 동문과 국내 동문이 하나의 공동체로 더욱 긴밀히 연결될 수 있도록 프로그램을 확대하고, 글로벌 동문 네트워크의 깊이와 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

