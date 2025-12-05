음저협 창작자 6만명 돌파…지난해 저작권료 4365억 징수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국음악저작권협회 회원 수가 지난달 6만명을 넘어섰다고 5일 밝혔다.

추가열 회장은 2일 서울 강서구 음저협 본사에서 열린 기념식에서 6만번째 회원으로 가입한 송혜교씨에게 창작지원금 100만원을 전달했다. 송 씨는 "음저협의 일원이 되어 기쁘다"며 "좋은 음악을 통해 사람들에게 감동을 전하고 싶다"고 말했다.

음저협은 1964년 창립됐으며 올해로 설립 61주년을 맞았다. 회원 수는 2021년 4월 4만명, 2023년 9월 5만명을 각각 돌파한 데 이어 11월 6만명을 돌파했다. 디지털 기반 음악 산업 확대와 K팝의 해외 성장세가 신탁 가입 증가에 영향을 준 것으로 협회는 보고 있다.

음저협은 지난해 4365억원의 저작권료를 징수했으며 설립 이후 처음으로 4000억원 이상을 분배했다. 현재 협회가 신탁관리 중인 국내외 누적 저작물은 약 840만곡이다.





추 회장은 "한국 음악의 성장은 수많은 창작자의 지속적 활동이 있었기에 가능했다"며 "회원 6만명 돌파는 단순한 규모 확대를 넘어 창작자 저변 확장을 의미한다"고 밝혔다. 이어 "징수 제도 개선, 투명한 분배, 회원 복지 확대를 추진해 안정적인 창작 환경을 마련하겠다"고 전했다.





