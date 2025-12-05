"배민 픽업에서 아메리카노 반값에 구매하세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타벅스·빽다방 등 할인 판매

배달의민족 운영사 우아한형제들은 픽업 서비스에서 12월 한 달간 주차마다 카페 프랜차이즈 브랜드별 아메리카노 할인 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

오는 7일까지는 스타벅스 픽업 서비스 이용 시 선착순으로 아메리카노를 50% 할인 판매한다. 이어 8일부터 21일까지는 빽다방과 우지커피에서 픽업 시 따뜻한 아메리카노를 500원에 한정 수량 판매하는 이벤트를 진행한다.

배달의민족 픽업 서비스에서 12월 한 달간 각 주차마다 카페 프랜차이즈 브랜드별 아메리카노 할인 이벤트를 진행한다. 우아한형제들

크리스마스와 연말연시가 있는 12월 4주 차와 5주 차(22일~내년 1월 4일)는 더욱 풍성한 이벤트를 준비했다. 스타벅스와 빽다방, 우지커피는 물론 투썸플레이스와 폴바셋, 파스쿠찌, 커피빈까지 아메리카노 50% 픽업 할인에 동참한다.

배민은 지난 4월 포장 서비스를 '픽업'으로 리브랜딩 후 사용자인터페이스(UI)를 개편하는 등 투자를 확대하고 있다. 오는 10일부터는 픽업 지도뷰에서 검색 기능도 추가한다. 픽업 카테고리 내 지도 화면에서 원하는 가게를 검색할 수 있다.





최종혁 우아한형제들 간편픽업TF장은 "픽업은 배달비가 들지 않아 업주분들의 주문당 매출 증대가 용이하고 직접 고객이 방문하는 만큼 단골 확보도 할 수 있는 서비스"라며 "향후 더욱 다양한 마케팅과 기능 개선으로 접근성을 높이겠다"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

