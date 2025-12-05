삼척시, '2025년 삼척 탄소중립 녹색성장 컨퍼런스' 9~10일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 삼척시와 강원대학교가 공동 주최하는 '2025 삼척 탄소중립 녹색성장 컨퍼런스'가 오는 9일부터 10일까지 이틀간 쏠비치 삼척에서 개최된다.

탄소중립 녹색성장 컨퍼런스. 삼척시 제공

AD

'지식공유, 성과확산, 그리고 지학협력'을 주제로 지역사회의 지속가능한 발전 방안을 모색하기 위해 마련되었다.

행사 첫날인 9일에는 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 강원·삼척의 미래 에너지 산업 정책을 공유하고, 폐석탄광 부지 활용 및 액체수소 등 주요 지학협력 사업과제를 논의한다.

이어지는 10일에는 광물자원을 활용한 CCU 신산업 생태계와 시멘트 사업장 ESG 경영 등 지역 특화 환경 대응 방안을 다루며, 연구과제 성과발표와 시상식으로 막을 내린다.





AD

시 관계자는 "이번 컨퍼런스가 관·산·학·연 전문가와 시민이 함께 탄소중립 가치 실현을 위한 실천을 확산하고, 협력을 통해 지역혁신의 허브 기능을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>