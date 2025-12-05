ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, 순자산액 7000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 상장지수펀드(ETF) 순자산액이 7000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 4일 종가 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 순자산액은 7053억원으로 집계됐다. 지난 10월 말 순자산액 6000억원을 돌파한 후 한달여 만에 약 1000억원이 증가했다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 반도체 산업 내 메모리·비메모리·파운드리·반도체 장비 등 4대 핵심 분야 대표 기업에 집중 투자하는 상품이다. 현재 편입 종목 상위권에는 ▲SK하이닉스(24.15%) ▲ASML(20.83%) ▲엔비디아(17.80%) ▲TSMC(17.79%) 등이 이름을 올리고 있다.

반도체 산업 내 분산투자하는 전략은 우수한 장기 성과로 나타나고 있다. 해당 ETF는 지난 2022년 11월 15일 상장한 이후 현재까지 351.67%에 달하는 수익률을 보이고 있다. 최근 3년 및 1년 수익률도 각각 336.26%와 81.01%로 집계됐다. 영역별 대표 투자가 업황 변동성을 완화하고 한국, 미국, 대만, 네덜란드 등 글로벌 분산투자로 연결된 결과다.

자금 유입도 꾸준하다. ETF CHECK에 따르면 해당 ETF로 최근 1개월 새 유입된 자금은 697억원으로, 국내 상장된 반도체 ETF 51개 평균치(276억원)를 크게 상회한다. 같은 기간 유입된 개인투자자 순매수액 또한 149억원으로 나타났다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "인공지능(AI)은 단순한 기술을 넘어 산업과 사회 전반을 재편하는 거대한 패러다임으로 자리 잡았다"며 "혁신을 가능하게 한 핵심 동력이 반도체"라고 말했다.

이어 "ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 AI 인프라 구축에 필수적인 4대 핵심 공정에서 독보적인 지배력을 가진 1등 기업들에 집중적으로 투자하는 상품"이며 "AI 반도체 인프라를 반영하고 있어 차별점을 갖는다"고 소개했다.

그는 "AI가 세상 전반을 뒤흔드는 변혁의 한가운데에서 장기 성장 가능성을 함께 누리고 싶다면 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus가 좋은 선택지가 될 것"이라고 강조했다.





ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

