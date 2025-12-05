파주시, 상생지원센터 개소…노동 권익 보호·글로벌 창업 육성 기반 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 파주시가 노동 권익 보호·지원 서비스와 창업 지원 및 활성화 프로그램을 포괄하는 통합지원 시설인 '파주시 상생지원센터'를 개소했다고 5일 밝혔다.

파주시가 노동 권익 보호·지원 서비스와 창업 지원 및 활성화 프로그램을 포괄하는 통합지원 시설인 '파주시 상생지원센터' 개소식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

최근까지 문산도서관으로 사용됐던 건물을 새로 단장하고 간판을 바꿔 단 파주시 상생지원센터(개포래로 42)가 개소했음을 알리는 이날 행사 현장에는 김경일 파주시장과 박정 국회의원, 왕지앤(王健) '베이징대학 창업훈련영' 대표, 이준석 중소벤처기업진흥공단 경기북부지부장을 비롯해 노동·창업 관련 기관 및 단체 관계자 60여 명이 참석했다.

상생지원센터는 기존 노동권익센터, 한국노총 노동상담실, 민주노총 노동상담실을 한 공간으로 통합하여 노동자의 법률·심리 상담, 취약계층 노동자 지원, 노동 권익 증진 사업할 계획이다. 특히 3층 '창업캠퍼스'에서는 '베이징대학 창업훈련영'과의 국제 협력을 기반으로 '글로벌 리더십 경영자과정', '동북아 서밋 포럼', '파주형 창업 프로그램 개발', '글로벌 투자유치 로드쇼' 등 다양한 창업지원 프로그램이 운영될 예정이다.

시는 이번 상생지원센터 개소로 노동 권익 보호, 노사 상생, 창업 육성을 아우르는 '통합 지원 기반'을 구축하게 됐다고 설명했다. 특히 노동 분야의 상담·교육 기능이 강화되고, 청년창업 기반이 확장되면서 파주시가 지향하는 노동 친화·창업 친화 도시 조성의 중요한 전환점이 마련됐다는 평가다.





김경일 파주시장은 "상생지원센터가 노동자에게는 실질적인 권익 보호의 기반이 되고, 창업가에게는 미래를 준비하는 디딤돌이 되기를 바란다"라며 "'베이징대학 창업훈련영', 중소벤처기업진흥공단 등과 함께 국제적 경쟁력을 갖춘 창업 생태계를 조성하고, 노동과 창업이 함께 성장하는 파주를 만들어 나가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

