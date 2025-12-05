성남시, '노인 맞춤 돌봄 서비스' 보건복지부 장관상 수상

퇴원 노인 환자 맞춤 돌봄 연계사업 추진 호평
경기 성남시는 보건복지부가 주관한 '노인 맞춤 돌봄 서비스 평가'에서 우수기관으로 선정돼 장관상을 받았다고 5일 밝혔다.
이번 평가는 전국 229개 기초자치단체를 대상으로 △노인 맞춤 돌봄 서비스 추진을 위한 대상자·종사자·예산 등 운영관리 △지역사회 관계기관과 네트워크 회의, 민관 협의체 운영 등 서비스관리 △노인 맞춤 돌봄 서비스 신규 대상자 발굴과 종사자 역량 강화 교육 등 사업관리 등 3개 분야 5개 지표를 종합적으로 심사해 이뤄졌다.
성남시는 퇴원 노인 환자 맞춤 돌봄 연계사업을 추진해 호평을 받았다.
이 사업은 분당서울대병원, 성남시의료원, 성남시 독거노인종합지원센터와 협업해 퇴원 후 돌봄이 필요한 65세 이상 어르신에게 가사·식사·이동 지원 등 맞춤형 돌봄 서비스를 제공한다.
올해 8월부터 최근까지 5개월간 이 서비스를 제공받은 어르신은 140명이다.
병원에서 가정으로 안전한 복귀를 돕고, 재입원과 돌봄 공백을 예방한 점이 높은 평가로 이어졌다.
이 외에도 △지난여름 독거노인 5500명에 쿨 스카프·쿨 팩·쿨 패치·가루형 이온 음료로 구성된 '실버 쿨링 키트' 지원 △노인 돌봄 공백 해소 프로젝트 추진 △노인 정책연구 △거동 불편 어르신 대상 '부름카' 서비스 등이 주목받았다.
시 관계자는 "이번 수상은 현장에서 어르신들을 위해 노력해 온 돌봄 수행 인력 387명과 민관 협력 기관이 함께 이뤄낸 성과"라며 "어르신들이 살던 곳에서 안전하고 건강하게 지낼 수 있도록 성남형 통합돌봄체계를 더욱 촘촘하게 구축해 나가겠다"고 말했다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
