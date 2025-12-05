BNK금융그룹, BNK썸 여자프로농구단과 지역과의 동행 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스포츠 통한 지역상생·여성 스포츠 저변 확대



안혜지 “팀을 위한 선수, 최고의 수비수 목표”

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 부산·경남 지역 대표 금융기관으로서 BNK썸 여자프로농구단을 단순한 스포츠팀을 넘어 지역 공동체의 자부심으로 육성해왔다.

창단 초기부터 꾸준한 지원을 이어왔으며, 구단의 성장과 우승 과정에서도 든든한 후원자로 함께했다.

BNK금융의 '지역과 함께 성장한다'는 경영철학은 스포츠를 통한 사회공헌 활동, 여성 스포츠 저변 확대, 지역 청소년 체육 지원 등 다양한 프로그램과 BNK썸 구단 운영에 자연스럽게 연결되며 강력한 시너지를 내고 있다.

BNK썸의 핵심 가드 안혜지 선수는 새 시즌을 앞두고 "개인 기록보다 팀과 조직이 원하는 역할을 완벽하게 수행하는 선수가 되고 싶다"며 강한 의지를 드러냈다. 특히 디펜딩 챔피언의 주전 가드로서 "올 시즌에는 팀 내 최고의 수비수로 인정받고 싶다"고 다짐을 전했다.

BNK금융그룹 BNK썸 농구단 안혜지 선수.

안 선수는 흔들림 없는 경기력을 위해 "다 괜찮다", "여긴 내 놀이터다", "안 되면 되게 하라" 등 스스로 주문을 걸며 멘탈을 다지는 루틴을 소개했다. 경기 중에는 수건을 가지런히 개는 작은 행동을 통해 집중력을 유지한다며 미소를 보였다.

BNK금융그룹은 BNK썸을 지역과 함께 성장하는 브랜드 자산으로 육성하기 위해 홈경기 환경 개선, 선수단 지원, 유소년 농구 프로그램 운영, 지역 스포츠 문화 확산 등 전방위적 지원을 펼치고 있다. 이러한 노력은 선수들이 자신의 기량에 온전히 집중할 수 있는 안정적인 환경을 조성하며 구단의 성과와 우승 기반 마련에 큰 힘이 되고 있다.

안혜지 선수는 "BNK가 있어 팀이 이렇게 많은 사랑을 받고 있다고 생각한다"며 "지역과 팬들의 응원 속에서 뛰고 있고, BNK가 늘 뒤에서 지켜주는 만큼 올 시즌에도 또 하나의 기적을 만들고 싶다. 몸을 아끼지 않고 뛰겠다"고 전했다.





BNK금융그룹과 BNK썸 여자프로농구단은 지역 밀착 활동, 팬 소통 강화, 스포츠 사회공헌 확대 등을 통해 '지역과 함께하는 구단'의 가치를 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

