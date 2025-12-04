국민의힘 "성추행 의혹 피해자 2차 가해, 한은정 창원시의원 제명하라"

한 의원 "신중하지 못했다, 깊이 반성"
경남 창원특례시의원이 성추행 의혹 피해자에게 2차 가해를 했다는 지적을 받으며 논란에 휩싸였다.
국민의힘 창원시의원단은 4일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "더불어민주당 한은정 시의원을 즉각 제명하라"고 촉구했다.
한 의원은 지난 2일 한 남성의 어깨에 손을 올린 사진과 함께 "나도 해 봤다, 어깨 손"이라는 문구를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.
또 인공지능(AI)으로 조작된 허위사진이라고 알려진 또 다른 사진도 게시했다.
해당 게시글에는 최근 같은 당 장경태 국회의원에 대한 성추행 의혹과 관련해 피해자를 조롱하는 등 2차 가해한 것이 아니냐는 비판이 쏟아졌다.
국힘 시의원단은 "성폭력 피해자에 대한 2차 가해는 그 자체로 또 다른 폭력이자 우리 사회가 결코 용납해선 안 될 반인권적 행위"라고 지적했다.
또 "누구보다 먼저 사건 피해자를 보호해야 하고 여성의 인권을 위해 앞장서야 할 여성의원이 성추행 피해자에 대해 2차 가해를 가한 것에 여성 사회와 창원시민들은 큰 충격에 빠졌다"고 했다.
의원단은 한 의원의 예산결산위원장직 자진 사퇴와 성추행 의혹 피해자에 대한 즉각 사과를 요구했다.
창원시민을 향한 한 의원의 사과와 민주당 차원의 징계, 시의회 차원의 의원직 제명도 촉구했다.
그러면서 시의회 윤리위원회에 한 의원을 제소하겠다고 밝혔다.
의원단은 "정의로운 조치가 이뤄질 때까지 끝까지 책임을 묻고 바로잡겠다"고 했다.
한 의원은 비판이 일자 지난 3일과 이날 자신의 사회관계망서비스에 사과 메시지를 올렸다.
그는 "변명의 여지가 없다. 지난 2일에 게시한 사진은 2차 가해라는 지적에 대해 깊이 반성하고 있다"라며 "선출직 공직자로서 좀 더 신중했어야 함에도 더 조심하지 않은 행동으로 상처받으신 모든 분에게 진심으로 사과드린다"고 했다.
"앞으로는 같은 일이 반복되지 않도록 더 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드리겠다"고도 했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
