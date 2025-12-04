본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

권백신 전 코레일관광개발 대표, 출마의 뜻을 밝히다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.04 20:51

수정2025.12.04 21:14

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지역경제 구조 전환·산업
연계 전략 필요성 제기

권백신 전 코레일관광개발 대표가 4일 안동시장 선거 출마를 공식화했다.


이번 출마 선언에서 그는 지역경제의 구조적 변화 필요성과 산업·관광·문화 분야의 연계 전략을 제기하며, 중앙정부와 공공기관에서의 실무 경험을 지역 현안 해결에 접목할 수 있다는 점을 강조했다

권백신 전 코레일관광개발 대표, 출마의 뜻을 밝히다 권백신 전 코레일관광개발 대표가 4일 안동시장 선거 출마를 공식화 하고 있다.
AD

권 전 대표는 국토교통부 장관 정책보좌관, 국회의원 보좌관 등을 지낸 뒤 코레일관광개발 대표로 선임돼 조직 운영과 지역 연계 사업을 총괄한 바 있다. 그는 "행정·정책 경험과 지역 기반 산업에 대한 분석을 바탕으로 다양한 시나리오를 검토해 왔다"고 말했다.


◆ 지역경제 정체 진단… "수출 기반 행정체계, 검토 필요성 커져"

권 전 대표는 안동 경제의 정체 요인을 언급하며 "지역 산업이 내수 중심 구조에 머물러 있어 외부 시장과의 연결성 강화가 필요하다"고 진단했다.


그는 수출 지원 체계와 관련해 다음과 같을 필요성을 언급했다. 수출 지원 기능을 담당할 조직 구성 논의 기업의 수출 준비 과정에 대한 행정 절차 효율화 검토 해외 전시회·국제 비즈니스 프로그램 공동참가 지원 논의권 전 대표는 "이러한 체계를 통해 지역 중소기업이 외부 시장과 접점을 넓히는 것이 가능하다"며, 출마 선언 단계에서는 정책 검토 차원임을 강조했다.


안동은 농식품·바이오·전통문화 분야에서 잠재력이 있음에도 아직 해외 시장 진출 규모가 크지 않다는 지적이 이어져 왔다.


권 전 대표의 언급은 지역 산업 구조를 외부 네트워크와 연결해야 한다는 최근 지역 연구기관 분석과도 맞닿아 있다. 다만 실제 제도화 여부는 향후 공약 발표 과정에서 명확해질 전망이다.


◆ 산업·관광·문화 연계 강조… "자원은 풍부하지만, 구조화 미흡"

권 전 대표는 안동이 가진 역사·보훈·전통문화 자원을 산업·관광과 연계하는 구조가 아직 체계적이지 않다는 점을 지적하며 개선 방향을 설명했다.


그는 스포츠 관람·체험과 연계된 '팬 기반 관광 모델' 전통문화·역사 자원을 활용한 체류형 관광 전략 지역 청년 사업자와 연계한 관광 창업 생태계 조성 필요성 등을 언급했다.


안동은 전국적 브랜드 인지도는 높지만, 관광·문화 자원이 산업화하는 과정에서는 미흡하다는 지적이 반복돼 왔다.


권 전 대표가 이 부분을 강조한 것은 지역 현안의 핵심을 짚은 측면이 있다. 실제로 최근 전국 지방 도시들이 도시 재생과 관광산업을 결합해 새로운 일자리를 만드는 사례가 늘고 있어 안동도 구조 전환 논의가 필요한 시점이다.


◆ 철도·관광 연계 사업 경험 소개… 지역과의 상생 모델 부각

권 전 대표는 코레일관광개발 재임 시 지자체와 협력해 추진했던 프로그램을 소개했다.


그는 산림·전통주·스포츠 등 지역 특성과 철도 이동성을 결합한 다양한 관광 모델을 운영해 왔다고 설명했다.


대표적으로 산림 관광투어 패스 스포츠 팬 대상 기획 열차 프로그램 지역 전통주 문화와 관광을 연계한 콘텐츠 개발 등이 있다.


이를 통해 지역 농 특산품 소비, 숙박·식음 업 매출 증대, 관광 기반 일자리 확대 등 파급효과가 있었다는 평가도 소개했다.


철도 기반 관광은 최근 공공기관·지자체 협력의 대표 사례로 꼽힌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

권 전 대표가 운영했던 사업들은 실제로 여러 지역에서 관광 활성화 성공 사례로 언급돼 왔으며, 이러한 경험은 도시 관광전략 수립 과정에서 참고할 만한 요소로 평가된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

21:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기