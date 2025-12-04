성남시, 첫눈에 강설 대응체계 가동…공무원 1626명 투입 제설 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 밤까지 4㎝ 눈 예보에 '비상'

염화칼슘 살포 등 제설작업 돌입

'대설주의보' 발효 즉시 비상근무 돌입

"도로 결빙 주의, 교통 안전 유의" 당부

경기 성남시는 4일 첫눈이 내림에 따라 이날 오후 3시를 기해 강설 속 대응태세를 강화하고 제설작업에 돌입했다고 밝혔다.

성남시가 4일 첫눈이 내림에 따라 이날 오후 3시를 기해 강설 속 대응태세를 강화하고 중장비로 제설작업을 벌이고 있다. 성남시 제공

AD

기상청 예보에 따르면 4일 오후 9시까지 성남지역에 1~4㎝가량의 강설이 예상되고, 기온도 -10℃까지 떨어져 도로 결빙 우려가 높은 상황이다. 시는 강설 초기 도로 살얼음(블랙아이스) 가능성이 높다고 판단해 즉시 현장 대응을 확대했다.

시는 이날 오후부터 도로과·건설과를 중심으로 제설대기 체계에 돌입했으며, 인력 213명과 제설차·살포기 등 장비 221대를 현장에 투입해 주요 도로 및 경사·곡선 구간 등 결빙 취약 지점을 집중 관리하고 있다. 또한 고갯길, 외곽도로 등 상습 결빙구간을 집중 순찰해 통행 불편이 예상되는 지역은 우선 조치 중이다.

강설 상황을 모니터링하기 위해 시는 재난안전관실을 중심으로 상황총괄 체계를 가동하고 있으며, 19시부터 대설주의보가 발효되어 1626명의 공무원(전 직원의 1/2)이 비상근무에 돌입했다.

성남시 관계자는 "짧은 시간에 많은 눈이 내려 도로 결빙 위험이 매우 높은 상황"이며 "24시간 제설 대응으로 시민 안전 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.

4일 첫눈이 내림에 따라 성남시 분당동 일대에서 제설작업을 벌이고 있다. 성남시 제공

이어 "출퇴근 시간대 시민들께서는 교통 안전에 각별히 유의해주시길 바란다"고 말했다.





AD

성남시는 앞으로도 기상 상황을 지속 모니터링하며 제설 대응을 강화해 나갈 예정이며 시민 안전 확보에 최선을 다할 방침이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>