◇ 부행장 전보
▲ 개인그룹 겸 디지털영업그룹 이해광 ▲ 글로벌그룹 전현기(지주 겸직) ▲ HR그룹 박종인
◇ 본부장 승진
▲ 프로젝트금융본부 김홍익 ▲ IT혁신본부 조남주 ▲ 여신정책부 김충훈 ▲대기업심사부 이상헌 ▲ 경영기획그룹 김유재 ▲ 재무기획부 이종화 ▲ 강서영업본부 서인덕 ▲ 서대문영업본부 배태인 ▲ 용산영업본부 김준석 ▲ 인천영업본부 겸 남동·송도BIZ프라임센터 박천재 ▲ 경기동부영업본부 겸 판교BIZ프라임센터 김성길 ▲ 경기서부영업본부 겸 반월·시화BIZ프라임센터 박상은 ▲ 대전충청남부영업본부 겸 대전·세종BIZ프라임센터 김현균 ▲ 대구경북동부영업본부 이주선
▲ 대구경북서부영업본부 겸 대구·경북BIZ프라임센터 김송미 ▲ NPS전북영업본부 김태영 ▲ 생산적금융기업영업본부 최준연 ▲ 서초기업영업본부 황경원 ▲ 중앙기업영업본부 장원영 ▲ 태평로기업영업본부 이지현 ▲ WM1영업본부 박일건 ▲ WM2영업본부 박정순 ▲ 강남BIZ프라임센터 구은아 ▲ 광화문BIZ프라임센터 박정윤 ▲ TCE시그니처센터 김윤희 ▲ 글로벌그룹 강주석 ▲ 글로벌그룹 최원경
◇ 본부장 전보
지금 뜨는 뉴스
▲ 외환사업본부 김경숙 ▲ HR그룹 김병진 ▲ HR그룹 김병규 ▲ 강남1영업본부 강우삼 ▲ 강남2영업본부 윤상규 ▲ 강동강원영업본부 신진호 ▲ 강북영업본부 김흥수 ▲ 남부영업본부 겸 서울디지털BIZ프라임센터 정인재 ▲ 동부영업본부 정운형 ▲ 서초영업본부 김영민 ▲ 송파영업본부 정평섭 ▲ 경기남부영업본부 겸 화성·평택BIZ프라임센터 김동성 ▲ 경기북부영업본부 김희천 ▲ 강남기업영업본부 박용철 ▲ 종로기업영업본부 정해원 ▲ 본점영업부 허기철 ▲ 강북BIZ어드바이저센터 최봉계 ▲ 글로벌그룹 한창식 ▲ 글로벌그룹 김태훈
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>