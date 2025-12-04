유럽인 절반 '트럼프는 적'…"그래도 타협해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU 9개국 조사에서 48% 트럼프에 적대적

51% "러와 전쟁 위험 커"

유럽인 절반 가까이가 도널드 트럼프 미국 대통령을 '적'이라고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

4일(현지시간) 영국 일간 가디언과 AFP통신에 따르면 프랑스의 국제문제 전문지 르그랑콩티넝이 여론조사 전문기관 클러스터17에 의뢰해 트럼프 대통령에 대한 인식을 물은 결과 응답자의 48%가 트럼프 대통령을 '적'으로 여긴다고 답했다. 이번 조사에는 프랑스·독일·이탈리아·스페인·폴란드·포르투갈·크로아티아·벨기에·네덜란드 9개국에서 총 9553명이 참여했다.

국가별로 보면 벨기에(62%), 프랑스(57%), 스페인(53%), 이탈리아(50%) 등에서 트럼프 대통령을 적으로 여긴다는 응답이 높았다. 상대적으로 크로아티아(37%)와 폴란드(19%)에서는 반감이 작았다.

다만 트럼프 대통령에 대한 부정적 평가와는 별개로, 미국과의 관계는 전략적으로 중요하다는 인식이 많은 것으로 나타났다. '유럽연합(EU)이 미국 정부를 상대로 어떤 입장을 취해야 하느냐'는 질문에 '타협'이라고 답한 응답자가 48%로 가장 많았다.

러시아와의 전쟁 위험이 크다고 생각하는 응답자도 과반이 넘었다. 응답자의 51%는 전쟁 위험에 대해 '크다' 또는 '매우 크다'라고 응답했다.

다만 전쟁에 대한 위기감은 국가별로 다소 차이를 보였다. 러시아와 국경을 접한 폴란드에서는 전쟁 위험이 높다는 답변이 77%에 달했으나, 포르투갈(39%)과 이탈리아(34%) 등 상대적으로 먼 국가에서는 낮아지는 경향을 보였다.

러시아가 무력으로 침공해올 경우 자국군이 러시아의 침공을 방어할 역량이 있다고 생각하느냐는 질문에는 전체 응답자의 3분의 2가 넘는 69%가 부정적인 시각을 보였다. '방어 역량이 있다'는 응답은 설문 대상 국가 중 유일한 핵보유국인 프랑스에서 가장 많이 나왔지만, 절반에 못 미친 44%에 머물렀다.

또 지리적으로 멀리 떨어진 중국과의 전쟁 가능성에 대해선 절대다수인 81%가 '없다'고 답했다.





한편 응답자의 74%는 자국이 계속 EU 회원국으로 남아있기를 바란다고 답했다. 영국의 EU 탈퇴(브렉시트) 결정에 대해서는 63%가 '영국에 부정적인 영향을 미쳤다'고 평가했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

