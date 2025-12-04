본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI 시대 모험자본 역할은…한국성장금융, '2025 모험투자포럼' 성료

권현지기자

입력2025.12.04 19:37

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정책금융·민간 LP 역할 제시

한국성장금융투자운용은 4일 '2025 모험투자포럼'을 개최하고 향후 모험자본의 투자방향을 논의했다고 밝혔다.

AI 시대 모험자본 역할은…한국성장금융, '2025 모험투자포럼' 성료 허성무 한국성장금융 대표이사가 4일 서울 여의도 SK증권빌딩 내 한국성장금융 대강당홀에서 열린 '2025 모험투자포럼'에서 환영사를 하고 있다. 한국성장금융
AD

올해 10회를 맞은 모험투자포럼은 '인공지능(AI) 시대, 데이터와 모험자본이 만드는 국가 경쟁력'을 주제로 진행됐다. 벤처캐피털, 사모펀드 운용사, 출자기관 등 투자업계 관계자 150여명이 참석한 가운데 급변하는 AI 기술 환경 속 모험자본의 역할에 대해 논의했다.


하정희 신한벤처투자 상무는 '도메인 특화 AI의 미래와 모험자본의 역할'을 주제로 진행된 패널토론에서 "AI는 개별 기업의 기술 과제를 넘어 데이터와 모험자본이 결합할 때 국가 경쟁력의 핵심 인프라가 된다"며 "한국성장금융은 정부·정책기관뿐 아니라 금융기관·기업 등 다양한 기관투자자(LP) 자금을 운용하는 모펀드 전문 운용사로서, 시장성과 공공성을 균형 있게 고려하는 관점에서 AI 시대 모험자본의 역할을 함께 논의하고자 한다"고 설명했다.


김민성 LB인베스트먼트 수석은 "농축산업, 교육·돌봄, 원천기술 분야는 국가 경쟁력에 필수적이지만 시장 파편화와 공공성, 긴 R&D 기간 등으로 민간 투자가 어려운 영역"이라며, "이러한 분야일수록 정책금융의 마중물 역할과 함께, 매출 외의 정교한 KPI 설정 등 장기적 관점의 투자가 필요하다"고 강조했다.


전광명 인트플로우 대표는 AI를 통한 1차 산업의 수익성과 성장 가능성을 언급했다. 전 대표는 "비전 AI를 통해 가축 질병을 조기 발견하고 생산성을 높여 1차 산업의 비효율을 해결하고 있다"며 "스타트업에게 단순한 자금 지원을 넘어, 대기업이나 공공기관과 협력해 기술을 검증할 기회의 장을 마련해 줄 필요가 있다"고 말했다.


신현진 허드슨AI 대표는 "콘텐츠나 게임 같은 미디어 산업은 기술적 임계점을 넘는 순간 사용량이 누적되며 수익화가 빠르게 가속화된다"며 "초기 수익화와 기술 구축은 대립이 아니라, 도메인 특성에 맞는 타이밍을 이해하고 뒷받침해 줄 모험자본이 있을 때 함께 달성할 수 있는 목표"라고 설명했다.


송기영 홀리데이로보틱스 대표는 "한국은 제조업 비중이 높고 대기업 중심의 고도화된 제조 환경을 갖추고 있어 휴머노이드 로봇을 도입하고 테스트하기에 최적의 요건을 갖췄다"며, "대기업 중심의 도입 구조로 인해 초기 진입장벽은 높지만, 한 번 대기업 레퍼런스를 확보하면 글로벌 진출 시 강력한 신뢰 자산이 된다"고 언급했다.


이날 포럼과 함께 개최된 'K-Growth Awards'에서는 케이투인베스트먼트파트너스와 파라투스인베스트먼트가 'THE BEST 운용사'로 선정됐다. 성장금융은 "이들 운용사는 기술 투자에 강점을 지녔으며, 성장금융과의 협업을 성실히 수행해 수상자로 선정됐다"고 밝혔다.


한편, 성장금융은 올해 약 1조4000억원을 출자해 약 4조9000억원의 하위펀드를 조성했으며, 누적 35개 분야에서 약 10조9000억원 규모(약정 기준)의 전략적 모펀드 운용을 통해 대표 모험자본 역할을 수행하고 있다. 성장금융은 올해 신규 조성된 약 1조원의 모펀드를 활용해 앞으로도 건강한 기업성장 생태계 조성을 지속적으로 이끌어가겠다고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

허성무 성장금융 대표는 "국내 대표 모태펀드 전문운용사로서 시장에 필요한 모험자본을 선도할 수 있었던 것은 지속가능한 동반 협업을 실천해주신 운용사와 주주 및 출자기관의 노력과 도움 덕분이었다"며 "향후에도 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 정부 정책을 뒷받침하고, 민간 자본과 정책자금이 조화롭게 작동하는 건강한 모험투자 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기