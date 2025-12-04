AI 시대 모험자본 역할은…한국성장금융, '2025 모험투자포럼' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책금융·민간 LP 역할 제시

한국성장금융투자운용은 4일 '2025 모험투자포럼'을 개최하고 향후 모험자본의 투자방향을 논의했다고 밝혔다.

허성무 한국성장금융 대표이사가 4일 서울 여의도 SK증권빌딩 내 한국성장금융 대강당홀에서 열린 '2025 모험투자포럼'에서 환영사를 하고 있다. 한국성장금융

올해 10회를 맞은 모험투자포럼은 '인공지능(AI) 시대, 데이터와 모험자본이 만드는 국가 경쟁력'을 주제로 진행됐다. 벤처캐피털, 사모펀드 운용사, 출자기관 등 투자업계 관계자 150여명이 참석한 가운데 급변하는 AI 기술 환경 속 모험자본의 역할에 대해 논의했다.

하정희 신한벤처투자 상무는 '도메인 특화 AI의 미래와 모험자본의 역할'을 주제로 진행된 패널토론에서 "AI는 개별 기업의 기술 과제를 넘어 데이터와 모험자본이 결합할 때 국가 경쟁력의 핵심 인프라가 된다"며 "한국성장금융은 정부·정책기관뿐 아니라 금융기관·기업 등 다양한 기관투자자(LP) 자금을 운용하는 모펀드 전문 운용사로서, 시장성과 공공성을 균형 있게 고려하는 관점에서 AI 시대 모험자본의 역할을 함께 논의하고자 한다"고 설명했다.

김민성 LB인베스트먼트 수석은 "농축산업, 교육·돌봄, 원천기술 분야는 국가 경쟁력에 필수적이지만 시장 파편화와 공공성, 긴 R&D 기간 등으로 민간 투자가 어려운 영역"이라며, "이러한 분야일수록 정책금융의 마중물 역할과 함께, 매출 외의 정교한 KPI 설정 등 장기적 관점의 투자가 필요하다"고 강조했다.

전광명 인트플로우 대표는 AI를 통한 1차 산업의 수익성과 성장 가능성을 언급했다. 전 대표는 "비전 AI를 통해 가축 질병을 조기 발견하고 생산성을 높여 1차 산업의 비효율을 해결하고 있다"며 "스타트업에게 단순한 자금 지원을 넘어, 대기업이나 공공기관과 협력해 기술을 검증할 기회의 장을 마련해 줄 필요가 있다"고 말했다.

신현진 허드슨AI 대표는 "콘텐츠나 게임 같은 미디어 산업은 기술적 임계점을 넘는 순간 사용량이 누적되며 수익화가 빠르게 가속화된다"며 "초기 수익화와 기술 구축은 대립이 아니라, 도메인 특성에 맞는 타이밍을 이해하고 뒷받침해 줄 모험자본이 있을 때 함께 달성할 수 있는 목표"라고 설명했다.

송기영 홀리데이로보틱스 대표는 "한국은 제조업 비중이 높고 대기업 중심의 고도화된 제조 환경을 갖추고 있어 휴머노이드 로봇을 도입하고 테스트하기에 최적의 요건을 갖췄다"며, "대기업 중심의 도입 구조로 인해 초기 진입장벽은 높지만, 한 번 대기업 레퍼런스를 확보하면 글로벌 진출 시 강력한 신뢰 자산이 된다"고 언급했다.

이날 포럼과 함께 개최된 'K-Growth Awards'에서는 케이투인베스트먼트파트너스와 파라투스인베스트먼트가 'THE BEST 운용사'로 선정됐다. 성장금융은 "이들 운용사는 기술 투자에 강점을 지녔으며, 성장금융과의 협업을 성실히 수행해 수상자로 선정됐다"고 밝혔다.

한편, 성장금융은 올해 약 1조4000억원을 출자해 약 4조9000억원의 하위펀드를 조성했으며, 누적 35개 분야에서 약 10조9000억원 규모(약정 기준)의 전략적 모펀드 운용을 통해 대표 모험자본 역할을 수행하고 있다. 성장금융은 올해 신규 조성된 약 1조원의 모펀드를 활용해 앞으로도 건강한 기업성장 생태계 조성을 지속적으로 이끌어가겠다고 밝혔다.





허성무 성장금융 대표는 "국내 대표 모태펀드 전문운용사로서 시장에 필요한 모험자본을 선도할 수 있었던 것은 지속가능한 동반 협업을 실천해주신 운용사와 주주 및 출자기관의 노력과 도움 덕분이었다"며 "향후에도 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 정부 정책을 뒷받침하고, 민간 자본과 정책자금이 조화롭게 작동하는 건강한 모험투자 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

