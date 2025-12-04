◇ 부행장 전보
▲ 개인그룹 겸 디지털영업그룹 이해광 ▲ 글로벌그룹 전현기(지주 겸직) ▲ HR그룹 박종인
◇ 승진
▲프로젝트금융본부 김홍익 ▲IT혁신본부 조남주 ▲여신정책부 김충훈 ▲대기업심사부 이상헌 ▲경영기획그룹 김유재 ▲재무기획부 이종화 ▲강서영업본부 서인덕 ▲서대문영업본부 배태인 ▲용산영업본부 김준석 ▲인천영업본부兼남동/송도BIZ프라임센터 박천재 ▲경기동부영업본부兼판교BIZ프라임센터 김성길 ▲경기서부영업본부 兼반월/시화BIZ프라임센터 박상은 ▲대전충청남부영업본부兼대전/세종BIZ프라임센터 김현균 ▲대구경북동부영업본부 이주선 ▲대구경북서부영업본부兼대구/경북BIZ프라임센터 김송미 ▲NPS전북영업본부 김태영 ▲생산적금융기업영업본부 최준연 ▲서초기업영업본부 황경원 ▲중앙기업영업본부 장원영 ▲태평로기업영업본부 이지현 ▲WM1영업본부 박일건 ▲WM2영업본부 박정순 ▲강남BIZ프라임센터 구은아 ▲광화문BIZ프라임센터 박정윤 ▲TCE시그니처센터 김윤희 ▲글로벌그룹 강주석 ▲글로벌그룹 최원경
◇ 전보
▲외환사업본부 김경숙 ▲HR그룹 김병진 ▲HR그룹 김병규 ▲강남1영업본부 강우삼 ▲강남2영업본부 윤상규 ▲강동강원영업본부 신진호 ▲강북영업본부 김흥수 ▲남부영업본부兼서울디지털BIZ프라임센터 정인재 ▲동부영업본부 정운형 ▲서초영업본부 김영민 ▲송파영업본부 정평섭 ▲경기남부영업본부兼화성/평택BIZ프라임센터 김동성 ▲경기북부영업본부 김희천 ▲강남기업영업본부 박용철 ▲종로기업영업본부 정해원 ▲본점영업부 허기철 ▲강북BIZ어드바이저센터 최봉계 ▲글로벌그룹 한창식 ▲글로벌그룹 김태훈
