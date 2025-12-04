본문 바로가기
"먹는 비만약 곧 나온다"…내년 국내 상륙 전망

김현정기자

입력2025.12.04 19:15

릴리·노보 차세대 비만치료제 출시 속도
경구·고용량 경쟁 본격화

차세대 비만치료제가 잇따라 개발되면서 이른바 '먹는 마운자로'와 '고용랑 위고비' 등을 중심으로 내년 비만치료제 시장이 재편될 것으로 전망된다. 국산 비만치료제도 본격 시장에 진입한다.


"먹는 비만약 곧 나온다"…내년 국내 상륙 전망 비만치료제 위고비. 로이터 연합뉴스
4일 제약업계에 따르면 일라이 릴리는 먹는 비만치료제 '오포글리프론'의 내년 미국 출시를 위해 서두르고 있다. 오포글리프론은 하루 1번 섭취하는 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 비만 치료제로 '먹는 마운자로'로 불린다.


일라이 릴리는 올해 안에 미국 식품의약품청(FDA)에 오포글리프론 허가를 신청해, 내년 출시를 목표로 하고 있다. FDA 신속 승인 제도를 거치면 연내 승인 여부가 결정될 수도 있을 것으로 보인다.


데이브 릭스 일라이 릴리 대표는 최근 인터뷰에서 "제품 출시를 앞두고 이미 충분한 수량을 확보했다"며 "오포글리프론 수십억회분 제품 생산을 마쳤다"고 밝혔다.


제품이 FDA 승인을 받으면 한국에도 빠르게 도입될 것으로 전망된다. 한국릴리는 오포글리프론의 빠른 국내 도입을 위해 일라이 릴리와 논의 중인 것으로 알려졌다.


일라이 릴리는 마운자로의 고용량 제품도 내년 상반기 내 한국에 출시할 예정이다. 현재 국내에서 판매되는 2.5~10㎎보다 고용량인 12.5㎎, 15㎎ 비만치료제를 활용하면 기존보다 더 큰 체중 감량 효과를 기대할 수 있다.


노보 노디스크도 내년 시판을 목표로 하루 한 알 복용하는 경구형 비만치료제를 개발 중이다. 노보 노디스크는 GLP-1 계열 경구형 비만치료제인 '세마글루타이드 25㎎' 허가를 FDA에 신청했다. 이는 기존 제2형 당뇨병 치료제로 쓰이던 7㎎, 14㎎에서 용량을 높인 제품이다.


또 위고비의 7.2㎎ 고용량 제형에 대해서도 지난달 FDA에 허가를 신청했다. 현재 체중 관리용으로 승인된 위고비 용량은 2.4mg이다. 해당 신청은 FDA의 신속 심사 대상으로 향후 1∼2개월 안에 심사가 이뤄지며, 승인 시기는 올해 말이나 내년 초로 예상된다.


한미·케어젠 등 국산 비만약도 임상 성과·출시 준비

한미약품은 비만치료제 '에페글레나타이드'의 내년 하반기 출시를 목표로 하고 있다. 한미약품은 국내 3상 임상시험 중간 톱라인 결과 최대 30% 체중 감량 효과 등이 확인됐다고 밝힌 바 있다. 톱라인 결과는 최종 임상 결과를 발표하기 전 먼저 공개하는 일부 핵심 지표를 말한다.


케어젠도 GLP-1 기반 먹는 체중 감량 펩타이드 '코글루타이드'의 임상 결과를 발표하면서 건강기능식품형 비만치료제 출시에 대한 기대를 높였다.


셀트리온 서정진 회장도 '4중 작용 비만 치료제' 개발을 통해 차세대 비만치료제 시장을 이끌겠다는 계획을 밝혔다. 4중 작용 비만 치료제는 1개 약물로 4개 대사·호르몬 수용체를 동시에 활성화해 체중 감량 효과를 높이는 치료제다.


한편 세계보건기구(WHO)는 지난 1일 비만 환자를 대상으로 한 위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열의 비만약 사용에 대해 '조건부 권장' 입장을 냈다. WHO는 비만이 만성 질환임을 인정하며, GLP-1 의약품이 수백만 명의 비만 환자를 치료하는 데 도움을 줄 수 있다고 발표했다.


WHO가 비만약을 권장한다는 입장을 내놓은 건 이번이 처음이다. 이에 따라 내년부터는 GLP-1 기반 비만치료제가 각국 공공의료 체계에 진입할 수 있다는 전망도 나온다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

