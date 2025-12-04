'홍콩 화재'서 젖은 담요로 아기 안고 탈출…몸 던진 필리핀 가사도우미

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

159명 숨진 참사 속 3개월 아기 구해

홍콩에서 159명의 목숨을 앗아간 최악의 화재 참사 현장에서 필리핀 출신 가사도우미가 생후 3개월 된 아기를 품에 안은 채 불길을 뚫고 탈출한 사실이 알려지며 감동을 주고 있다.

홍콩 화재 속에서 생후 3개월 아기를 젖은 담요로 감싸 구조한 필리핀 출신 가사도우미 로도라 알카라즈의 모습. SCMP

AD

4일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 필리핀 출신 로도라 알카라즈(27)는 지난달 25일 홍콩에 입국해 타이포 지역의 웡 푹 코트 아파트에서 가사도우미 일을 시작했다. 그는 고향에 있는 다섯살 된 자녀와 10대 남동생의 학비를 돕기 위해 홍콩행을 선택했다.

그러나 일을 시작한 지 단 하루 만에 그는 예기치 못한 참사를 맞닥뜨렸다. 홍콩에서 77년 만에 발생한 최악의 화재 참사 피해자가 된 것이다. 아파트를 집어삼킨 화염 속에서 알카라즈는 집주인 여성과 생후 3개월 된 아기와 함께 약 3시간 동안 갇혔다. 그는 젖은 담요로 아기를 감싸 안고 탈출을 시도했고 끝내 화염을 벗어났다. 아기는 큰 부상 없이 구조됐지만, 그는 목과 기도 부위에 심각한 손상을 입어 의식을 잃은 상태로 병원에 이송됐다.

현재 알카라즈는 중환자실에서 치료 중이며 정상적인 발화가 어렵고 굳은 음식을 삼키지 못할 정도로 상태가 위중한 것으로 알려졌다. 그는 주변 지인에게 "화재 연기가 목 안을 독처럼 태워내렸다"고 설명한 것으로 전해졌다. 함께 있던 집주인 여성 역시 위독한 상태인 것으로 추정된다.

알카라즈의 희생적인 행동이 알려지면서 홍콩과 필리핀 현지에서는 그를 '영웅'으로 부르는 여론이 확산하고 있다. 그의 남동생은 누나가 가족을 위해 이전에 카타르에서도 몇 년 동안 일한 경험이 있다고 밝혔다.





AD

한편 홍콩 당국은 이번 화재로 숨진 외국인 가사도우미 유족에게 80만홍콩달러(약 1억5000만원)의 보상금을 지급하기로 했다. 이번 참사로 인한 사망자는 전날 기준 159명이며 이 가운데 신원이 확인된 외국인 가사도우미는 10명으로 집계됐다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>