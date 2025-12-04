'인사청탁 논란' 김남국 비서관 사직…대통령실 "수리"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문진석과 나눈 문자 노출되며 파문…이틀만에 사표 수리

대통령실 "민간 단체 인사에 개입할 수 없어…부정확한 정보 등에 강한 질책 한 것"

더불어민주당 문진석 원내수석부대표와 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 '인사청탁 논란'에 휩싸인 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 4일 제출한 사직서를 대통령실이 즉시 수리했다. 이와 관련해 대통령실은 인사청탁 대상인 민간 협회장 인선에 개입하지도 개입할 수도 없는 만큼, 김 비서관 스스로 국정에 부담을 줄 수 있다고 판단해 스스로 사직한 것이라고 밝혔다.

이에 대통령실은 이날 공지를 통해 "김 비서관이 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 해당 사직서는 수리됐다"고 밝혔다. 김 비서관은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관 회의에도 모습을 드러내지 않았다.

관련해 강유정 대통령실 대변인은 브리핑을 통해 "김 비서관에 대한 엄중경고와 강한 질책이 있었으며, 이후 김 비서관이 스스로 국정에 부담을 줄 수 있다는 점을 우려해 직접 사의를 밝혔다"고 과정을 설명했다.

앞서 문 수석부대표는 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 같은 대학 출신의 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 휴대전화 문자를 보냈다. 이 문자에 김 비서관은 '훈식이 형(강훈식 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 제1부속실장)한테 추천할게요'라고 문자로 답변을 했다.

이런 과정은 문 수석부대표의 휴대전화 화면이 언론 카메라에 포착되면서 그대로 노출됐다. 인사 청탁 논란이 확대하자 대통령실은 전날 오전 공지를 통해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"고 알리기도 했다.

대통령실은 한국자동차산업협회장직에 대통령실이 개입하지도, 개입할 수도 없다는 입장을 밝히기도 했다. 강 대변인은 '민간 단체 협회장직에 대통령실이 개입하는 게 옳은 일이냐'는 물음에 "사실이 아니어서 해당 질문에는 답을 하지 않겠다. 개입이 없었다는 의미다"라고 답변했다.





인사와 관련된 인사수석이 아닌 김 제1부속실장이 등 다른 참모들에게 인사와 관련한 사항이 전달되는 경우가 있느냐는 질문이 나왔으나 이에 대해서도 강 대변인은 "제가 아는 한 그런 일은 없다"며 "부속실장은 인사와 관련한 자리가 아니다"라고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

