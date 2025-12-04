아이유·변우석 '21세기 대군부인' 내년 상반기 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MBC 2026년 라인업 공개

'라이어', '유부녀 킬러' 등등

AD

MBC는 아이유와 변우석이 주연하는 드라마 '21세기 대군부인'을 내년 상반기에 공개한다고 4일 밝혔다.

21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 하는 신분 타파 로맨스물이다. 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민인 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석)의 갈등과 사랑을 그린다. MBC 극본공모 당선작으로, '환혼'의 박준화 감독이 연출한다.

MBC는 '라이어', '유부녀 킬러', '너의 그라운드'도 내년에 선보인다. 유연석과 서현진이 주연하는 라이어는 하나의 기억을 두고 정반대 주장을 펼치는 남녀가 진실을 향해 충돌하는 이야기다. '은중과 상연'의 조영민 감독이 메가폰을 잡는다.

공효진과 정준원 주연의 유부녀 킬러는 네 살 딸을 둔 킬러 유보나(공효진)가 3년 육아휴직을 끝내고 현업에 복귀해 가족과 일 사이에서 워라밸을 지키려 고군분투하는 생활밀착형 액션물이다. 동명 웹툰이 원작으로, '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독이 연출한다.

공명과 한효주가 출연하는 너의 그라운드는 선수 생활이 멈춘 야구선수가 변호사 출신 에이전트를 만나 그라운드로 돌아가는 청춘 로맨스물이다. 연출은 '유미의 세포들'의 이상엽 감독이 맡는다.





AD

MBC는 이 밖에도 다음 달 2일 첫 방송하는 지성·박희순 주연의 '판사 이한영', 채종협·이성경의 '찬란한 너의 계절에', 신하균·오정세·허성태의 '오십프로' 등을 선보인다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>