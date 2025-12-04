퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 첫눈 내린다…'돌풍에 눈보라' 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4일 퇴근길 서울을 비롯한 수도권에 시간당 1∼3㎝, 최고 5㎝씩 눈이 쏟아지겠다.

연합뉴스

기상청에 따르면 오후 4시20분 기준 서해 섬과 인천 강화, 충남북부서해안, 강원북부내륙·산지에는 이미 눈 또는 비가 내리고 있으며 서울도 1시간 내 눈이 내릴 전망이다.

강원동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남북부, 경북서부내륙·북동내륙·북동산지, 경남서부내륙, 제주에 이날 밤까지 눈과 비가 이어지겠다.

예상 적설은 경기북동부와 강원북부내륙·산지 3~8㎝, 경기북동부를 제외한 수도권과 강원중남부내륙·산지 2~6㎝, 세종·충남북부내륙·충북중부·충북북부·울릉도·독도 1~5㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.

서울·인천·경기북부에는 이날 저녁(오후 6~9시)까지 시간당 1~3㎝, 최고 5㎝씩 눈이 쏟아질 가능성이 있다. 경기남부와 강원내륙·산지는 밤까지 이러한 폭설이 내릴 때가 있겠다. 세종과 충남북부내륙, 충북북부는 밤 한때 시간당 1~3㎝씩 눈이 오겠다.

금요일인 5일까지 강추위가 이어질 것으로 예상되는 가운데 눈이 내리면서 5일 출근길에는 빙판길과 도로 살얼음(블랙아이스)을 조심해야 한다.





5일 아침 최저기온은 -11~2도, 낮 최고기온은 1~9도일 것으로 예상된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

