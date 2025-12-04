블룸버그 "美 법안서 AI칩 수출제한 빠질듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 업체가 중국 등 국가에 고성능 인공지능(AI) 칩을 수출하기 전에 미국 내 수요를 우선 충족하도록 하는 이른바 '게인(GAIN) AI 법안'이 미국 국방수권법안에 포함되지 않은 것으로 전해졌다고 블룸버그 통신은 3일(현지시간) 보도했다.

미 의원들은 5일 공개될 예정인 연례 국방수권법안의 일부로 '게인 AI 법안'을 추진해왔다.

엔비디아는 이런 수출 제한 법이 대(對)중 강경론자들의 기대와는 다르게 중국의 AI 자립을 촉진하는 부작용을 촉발할 것이라며 로비에 전사적 역량을 쏟아왔다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 직접 3일 워싱턴을 찾아 도널드 트럼프 대통령과 미 의회 주요 의원들을 만났다. 황 CEO는 이날 기자들에게 트럼프 대통령과의 회동 사실을 공개하면서 첨단 AI 반도체 수출 통제 문제가 논의됐다고 밝혔다.

그는 전임 조 바이든 행정부 말기에 발표됐던 AI 반도체 수출 통제 정책('AI 확산 프레임워크')을 거론하면서 이번 법안이 이전 수출 통제 정책보다 "미국에 더 해롭다"고 주장했다.





한편 미 의회의 대중 강경파 의원들은 중국에 대한 기존의 AI 칩 수출 규제를 법제화하는 '세이프'(SAFE·Secure and Feasible Export) 법안을 준비하고 있다고 블룸버그는 밝혔다.





