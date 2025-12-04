디즈니+, 케스파컵 글로벌 독점 생중계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6일 개막…열네 팀 격돌

AD

국내 유일의 LoL 단기 컵 대회가 디즈니와 만난다.

디즈니+는 6일 개막하는 '2025 케스파컵'을 글로벌 독점 생중계한다고 4일 밝혔다.

케스파컵은 한국e스포츠협회가 주최하는 대회다. 올해는 챔피언스코리아(LCK) 열 팀과 베트남·일본 올스타팀, 북미 클라우드9과 팀 리퀴드 등 모두 열네 팀이 출전한다.

예선·본선은 6~9일 온라인으로 열리고, 결선은 11~14일 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 펼쳐진다.

모든 경기는 한국, 일본, 홍콩, 호주, 뉴질랜드, 동남아시아 등 아태 지역 열한 곳에서 한국어와 영어로 중계된다. 경기 뒤 일주일간 다시 보기가 제공되며, 하이라이트 영상도 함께 공개된다.

디즈니+ 코리아는 SNS를 통해 팀별 환영 영상, 대회 하이라이트, 인터뷰 등을 순차 공개한다. 협회와 함께 시청 인증, 기대 평 작성 등 온·오프라인 이벤트도 진행한다.





AD

디즈니+는 지난 9월 협회와 2025 케스파컵과 2026 아시안게임 독점 중계권 계약을 맺은 바 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>