양주시, 2026년 국비 163억원 증액 확보…주요 현안사업 '청신호'

시, 도봉산~옥정철도 100억·경원선 셔틀열차 51억 확보…교통 혁신 기대

경기 양주시는 4일 국회 본회의를 통과한 2026년 국가 예산에서 양주 국비 163억원(5건)을 증액 확보했다고 밝혔다.

양주시청 전경. 양주시 제공

시에 따르면, 2026년 주요 국비 반영 사업은 ▲도봉산-옥정 광역철도 100억원(계속) ▲경원선(양주~동두천~연천) 셔틀열차 운행을 위한 시설 개량 51억원(신규) ▲양주 인공지능 전환(AX)기반 산업·세대 이음형 니트염색자율제조센터 건축 10억원(신규) ▲양주 평화로 가로환경 개선(신규) 1억원 ▲경기북부 양주경찰서 증축 1.3억원(신규) 등 총 163억원(5건) 규모다.

시는 국비 증액을 위해 서울사무소를 중심으로 지역구 국회의원실과의 긴밀한 공조를 통해 국회 상임위와 예결위 등 관계 기관을 대상으로 증액 필요성을 지속적으로 설명해 왔다.

이번에 증액된 주요 사업 중 경원선(양주~동두천~연천) 셔틀열차 운행을 위한 시설 개량비 51억원을 확보하면서 20~40분에 달하는 경원선 양주~동두천~연천 구간의 긴 배차간격이 크게 개선될 것으로 기대된다.

또한 도봉산~옥정 광역철도 건설비 100억원(26년 국비 466억원)을 증액 확보하면서 2027년 적기 개통 등 원활한 사업 추진이 가능하게 됐다.

아울러 양주에 소재한 한국섬유소재연구원에 구축될 예정인 인공지능 전환(AX)기반 산업·세대 이음형 니트염색자율제조센터는, 니트 염색가공 공정의 인공지능(AI)·디지털 기반 지능형 표준모델 구축과 현장 수요 대응 실증 및 보급·확산이 이뤄지게 될 것으로 전망된다.

양주시 관계자는 "이번 국비 증액 확보를 통해 지역 교육 접근성과 섬유산업 기반 강화에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 미래 먹거리 발굴을 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 시는 아쉽게도 이번 국회에서 증액 문턱을 넘지 못한 ▲근로복지공단 양주병원 신설 ▲양주 경찰수련원 신설 ▲양주 덕정역 지하철 1호선 증차 등의 시정 현안에 대해서도, 중장기 과제로 삼고 지속적으로 추진할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

