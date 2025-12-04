양주시, 2026년 국비 163억원 증액 확보…주요 현안사업 '청신호'

시, 도봉산~옥정철도 100억·경원선 셔틀열차 51억 확보…교통 혁신 기대
경기 양주시는 4일 국회 본회의를 통과한 2026년 국가 예산에서 양주 국비 163억원(5건)을 증액 확보했다고 밝혔다.
시에 따르면, 2026년 주요 국비 반영 사업은 ▲도봉산-옥정 광역철도 100억원(계속) ▲경원선(양주~동두천~연천) 셔틀열차 운행을 위한 시설 개량 51억원(신규) ▲양주 인공지능 전환(AX)기반 산업·세대 이음형 니트염색자율제조센터 건축 10억원(신규) ▲양주 평화로 가로환경 개선(신규) 1억원 ▲경기북부 양주경찰서 증축 1.3억원(신규) 등 총 163억원(5건) 규모다.
시는 국비 증액을 위해 서울사무소를 중심으로 지역구 국회의원실과의 긴밀한 공조를 통해 국회 상임위와 예결위 등 관계 기관을 대상으로 증액 필요성을 지속적으로 설명해 왔다.
이번에 증액된 주요 사업 중 경원선(양주~동두천~연천) 셔틀열차 운행을 위한 시설 개량비 51억원을 확보하면서 20~40분에 달하는 경원선 양주~동두천~연천 구간의 긴 배차간격이 크게 개선될 것으로 기대된다.
또한 도봉산~옥정 광역철도 건설비 100억원(26년 국비 466억원)을 증액 확보하면서 2027년 적기 개통 등 원활한 사업 추진이 가능하게 됐다.
아울러 양주에 소재한 한국섬유소재연구원에 구축될 예정인 인공지능 전환(AX)기반 산업·세대 이음형 니트염색자율제조센터는, 니트 염색가공 공정의 인공지능(AI)·디지털 기반 지능형 표준모델 구축과 현장 수요 대응 실증 및 보급·확산이 이뤄지게 될 것으로 전망된다.
양주시 관계자는 "이번 국비 증액 확보를 통해 지역 교육 접근성과 섬유산업 기반 강화에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 미래 먹거리 발굴을 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 시는 아쉽게도 이번 국회에서 증액 문턱을 넘지 못한 ▲근로복지공단 양주병원 신설 ▲양주 경찰수련원 신설 ▲양주 덕정역 지하철 1호선 증차 등의 시정 현안에 대해서도, 중장기 과제로 삼고 지속적으로 추진할 계획이다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
