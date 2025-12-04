본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[속보]"탈락 시키려고 최하점"…산업안전지도사 시험 후폭풍

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.04 17:14

시계아이콘02분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

협회 유착 의혹·점수 조작 의혹 채점
6분간 대답에도 '전혀모름' 점수 의문
수년간의 공부 기간·미래계획 무산돼
일부 수험생들 '불합격 취소' 행정심판

[속보]"탈락 시키려고 최하점"…산업안전지도사 시험 후폭풍
AD

한국산업인력공단이 '조별 절대평가'를 하도록 했다는 것으로 비롯된 국가전문자격 산업안전지도사(건설안전) 시험의 최대 피해자인 수험생들이 시험에 대거 탈락하면서 미래 계획이 산산조각 났다. 협회와 공단 유착 의혹을 시작으로 한 수험생에겐 탈락시키기 위해 의도적으로 최하점을 준 사실이 드러나면서 행정심판으로 번질 판이다.


4일 산업인력공단 등에 따르면 최근 공단이 실시한 제15회 국가전문자격 산업안전지도사(건설안전) 시험이 한국산업안전보건지도사협회와 공단의 유착 의혹 등으로 인해 논란이 이어지고 있다.


특히, 해당 시험은 면접위원이 '조별 상대평가'를 하게끔 공단 측으로부터 오해받았고, 추상적 평가표 등으로 인해 탈락자들의 점수가 임의로 조작됐다는 의혹도 나오고 있다.


◆탈락 위해 고의로 최하점…행정심판 예고


일부 탈락자들은 해당 시험에 대해 불합격 취소를 요구하는 행정심판도 진행할 것으로 알려졌다.


탈락자 A씨의 경우 ▲협회와 공단의 유착 의혹 ▲실제 면접위원의 증언 ▲점수 조작 의혹이 있는 채점표 ▲면접 과정 등을 근거로 행정심판을 제기할 예정이다.


공단 한 직원은 "협회로부터 합격률이 높다는 민원이 계속 들어오고 있다", "자격증 수요를 조절해달라는 요청에 공단이 휘둘린 것 같다"는 등의 발언을 한 것으로 드러났다.


면접위원들 사이에서도 대부분이 해당 시험을 절대평가가 아닌 '조별 상대평가'로 인지했고, 실제로 한 부스당 7~9명이 면접을 치러, 각 조당 1~2명이 합격하는 현상이 발생했다.


A씨의 채점표에서 한 문제가 최하점 수준을 받은 것에 대해서도 논란이 이어지고 있다. A씨는 해당 시험 1번 문제(철골 표준 안전 작업지침)에서 3명의 면접위원에게 1.1점 2명, 0.3점 1명을 받아 합계 2.5점/10.5점을 받았다. 2번 문제(지게차 방호장치)는 총 6.5점/10.5점, 3번 문제(지게차 방호장치)는 6.5점/9점 등 평균 5.3점으로 탈락했다. 해당 시험은 10점 만점 중 6점 이상이면 합격할 수 있다.


첫 번째와 두 번째 문제는 면접위원이 수험자의 답변을 탁월(3.5점)과 우수(2.7점) 보통(1.9점)과 단순(1.1점), 미흡(0.3점) 등 5개로 평가했다. 여기서 미흡(0.3점)의 경우 문제와 관련 있는 답변을 한마디도 하지 못할 경우 받게 되는 점수다.


A씨는 "시험 범위 안에 드는 표준안전작업지침은 8가지가 있고, 기둥과 보 건립 문제가 2차에 나왔기에 우선인 건립 준비와 철골 반입은 특히 기출문제를 포함해 모조리 공부했었다"며 "더욱이 일반적인 안전 조치는 건설의 종류에서 범용으로 적용되는 것인데, 단 한마디도 못 했다는 점수가 나오는 것에 대해서 의문이다"고 토로했다.


이어 "해당 시험은 15분에 2분의 추가시간을 더해 17분에 걸쳐서 진행됐다. 1번 문제에서 6분가량을 답한 수험생에게 최하점을 준다는 것은 채점 규정에 어긋나는 행위이며, 엉뚱한 대답에 시간을 소요하게 했다면 시험시간을 고의로 방해한 업무 방해 행위다"며 "지도교수한테도 시험이 끝난 뒤 가채점을 해봤을 때 충분한 합격 점수라고 말했었다"고 말했다.


한 면접위원은 "문제에 대해 관련 있는 답변을 한마디라도 한 경우에는 전혀 모름을 주는 것은 공단에서 규정 위반이라고 사전 교육을 받았다"며 "1차와 2차를 통과한 수험생이 관련된 안전조치에 대해 전혀 아무것도 답변을 못 할 수는 없다"고 의아해했다.


이에 따른 실제 지도사들의 진정서도 잇따를 것으로 보인다. 한 지도사는 "A씨가 면접시험을 마치고 시험에 출제됐던 문제와 답변 내용에 대해 전화 통화를 약 10분 정도 했다"며 "건설안전기술사와 산업안전지도사 자격을 소지한 전문가로서 답변 내용이 충분히 합격권에 도달했다고 판단한다. 법령에 기초한 답변과 추가로 현장 조치 내용까지 답변했다면 충분히 합격 가능하다"고 말했다.


또 다른 지도사는 "A씨가 시험을 마친 후 어떻게 답변했는지 구체적으로 내용을 들었을 때 합격을 예측했었다"며 "특히 1번 철골 문제를 사전에 준비한 것도 알고, 이후 답을 맞혀보는 과정을 봤을 때 최하위권으로 채점된 것은 채점 과정에 심각한 오류가 있었던 것으로 생각된다"고 말했다.


◆수년 공들인 시간·미래 계획 모두 산산조각


이같은 합격률 조절로 인해 피해로 수년의 시간을 들인 수험생들은 미래의 계획마저도 모두 무산된 상황이다.


A씨는 2년 전 해당 자격증을 알게 된 후 시험에 합격하기 위해 최근까지 이 공부에만 매진했다. 관련법이 바뀌고 기술지도가 의무화되면서 해당 자격증은 '블루오션'으로 떠올랐다.


1년에 1회 밖에 없는 시험이기에 그는 하루도 빠짐없이 14시간씩 실수하지 않도록 같은 문제를 몇번이고 달달 외웠다. 간절한 마음을 본 지도교수도 '자율안전 컨설팅' 사업 기반을 마련해주겠다는 약속까지 받았다고 한다.


A씨는 서울과 광주, 대구에 위치한 한 대형 소방 학원에 산업안전지도사 자격증을 취득한 후 건설안전 분야 강사로 나설 계획이었다. 또 한 정부 소속 교육기관에도 스카우트 제의를 받는 등 2곳에서 취업 준비를 마친 상황이었다.


그러나 지난 9월 공단은 A씨를 불합격 처리하면서 계획이 무너졌다. A씨는 "인생에서 최대의 행운이 찾아왔는데 범죄자들에 의해 강탈당한 기분이 든다"며 "이번 시험은 단순 불합격이 아닌 인생이 걸렸었고, 합격률을 임의로 조절한 공단이 저지른 폭력이다"고 말했다.


관련 기사 더보기


한편, 공단은 협회와 유착 의혹과 관련해 내부 조사를 진행하고 있다. 시험과 관련해서 한 면접위원이 기밀 유지를 위반했다는 이유로 수사를 의뢰했으나, 최근 철회했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기