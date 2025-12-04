신안군, 귀농산어촌 맛보기 실습교육 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특화 소금빵 체험…귀농 준비 활력

귀농산어촌 교육생들이 신안 특산품을 활용한 가공시설 견학을 직접 참여했다. 신안군 제공

AD

전남 신안군은 지난 2일 전라남도 귀농산어촌 맛보기 8기 교육생 30여 명이 전라남도 귀농산어촌 종합지원 서울센터와 함께 전남 신안군 농산물가공센터를 방문했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 예비 귀농·귀어인이 가공시설을 직접 견학하고 제조 실습을 경험함으로써 가공창업의 실제 흐름을 이해하고 사업 가능성을 체감하도록 돕기 위해 마련된 실습 중심 교육이다.

특히 군 농산물과 명품 천일염을 활용한 '지역특화 소금빵 만들기' 실습은 교육생들의 큰 호응을 얻었다. 참여자들은 직접 반죽·성형·굽기 과정 등을 체험하며 청정 특산물을 기반으로 한 가공상품 제작 과정을 생생하게 익혔다.

또한 귀농·귀어 정책 소개, 정착 지원 제도 안내, 창업·영농 상담 등 다양한 프로그램이 운영되며 신안 정착 이후의 창업 로드맵을 구체화하는 시간도 이어졌다.





AD

군 관계자는 "농산물가공센터 운영 체계와 지역 특화상품 개발 과정 등을 설명하며, 귀농·귀어인이 직접 가공상품 생산과 창업 경험을 쌓도록 지원하겠다"며 "안정적인 농촌 정착을 위해 실질적 도움을 주는 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>