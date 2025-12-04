대전 명품 공공건축 미래 위한 '2025 공공건축가' 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투명성·전문성 강화된 설계공모 활성화 전략 초점



김용각·김원기·성기택 대표 3인 유공 건축가 포상

사진=대전시 제공

대전시가 4일 시청 세미나실에서 '대전 명품 공공건축의 미래를 위한 설계 공모 활성화 전략'을 주제로 2025 대전광역시 공공건축가포럼을 개최했다.

이번 포럼은 강인호 총괄 건축가를 비롯한 공공건축가, 관계 공무원 등 60여 명의 건축 및 도시 전문가들이 참석하여 대전 공공건축의 미래를 위한 심도 있는 논의를 진행했다.

특히 공공건축물의 품질과 가치를 결정짓는 핵심 단계인 '설계 공모'의 투명성과 전문성을 높이고 실질적인 활성화 전략을 도출에 초점을 맞췄다.

주제 강연은 ㈜필립 종합건축사사무소 대표이자 파주시 총괄 건축가로 오래 활동한 이기옥 건축사가 맡아 '공정의 가치(설계 공모 기획부터 준공까지)'라는 제목으로 발표했다.

이기옥 건축사는 파주시에서 공정하고 투명한 설계 공모 환경을 조성했던 경험과 노하우를 상세히 공유해 대전시 총괄·공공건축가와 공무원이 지향해야 할 제도 혁신의 구체적인 방향과 공모의 핵심 가치를 짚어줬다.

주제 발표에 이어 강인호 대전시 총괄 건축가(한남대학교 건축학과 명예교수)를 좌장으로 공공건축가 3인이 토론자로 참여해 대전시의 수준 높은 공공건축 실현을 위해 현행 건축설계 공모방식의 문제점을 진단하고 개선방안을 제안하는 등 열띤 토론을 펼쳤다.

한편, 포럼 시작 전 유득원 행정부시장은 대전시 공공건축 발전과 품격 향상에 헌신적으로 기여해 온 민간 전문가 3인에게 '공공건축 발전 유공' 포상을 전수했다.

포상 대상자는 김용각(김용각 건축사사무소 대표), 김원기(건축가 김원기 LAB 대표), 성기택(㈜월드에이앤디 건축사사무소 대표) 건축사 등이다.

이번 포상은 공공건축 발전에 기여하고 명품건축물 건립 및 도시경관 개선에 기여한 민간전문가들의 노고를 위로하고, 앞으로도 대전시 공공건축에 대한 지속적인 관심과 협력을 당부하기 위해서다.





유득원 대전시 행정부시장(사진=대전시 제공)

유득원 대전시 행정부시장은 "공공건축은 도시의 얼굴이자 시민의 삶의 질을 결정짓는 중요한 요소"라며 "민간전문가 제도의 성과를 더욱 확산하고 설계 공모의 혁신을 이루어내, 대전시를 품격 있고 아름다운 명품디자인 도시로 만들어나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

