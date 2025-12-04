본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신한금융 '진옥동號' 3년 더 간다…"이제는 고민보다 실천할 때"(종합)

김혜민기자

입력2025.12.04 16:42

시계아이콘02분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

신한금융 이사회, 차기 회장에 진옥동 내정
재임기간 중 경영성과·지속가능 경영방식 높게 평가받아
내년 3월 주총 거쳐 2029년까지 임기

연임 성공한 진옥동, 미래 핵심 비즈니스 추진 강화
디지털·글로벌 경쟁력 강화 초점 둘 듯
악화된 경영환경 속 생산적 금융·주주환원도 챙겨야

진옥동 신한금융그룹 회장이 연임에 성공하면서 3년 더 그룹을 이끌게 됐다. 재임기간 중 보여준 경영성과와 미래 경쟁력 강화를 위한 노력이 이사회의 높은 평가를 받은 결과다. '흠잡을 데 없었다'는 말까지 나오며 안정적 리더십을 보장받은 진 회장은 앞으로 3년 동안 미래 핵심 비즈니스를 키우는데 속도를 낼 것으로 보인다. 대내외 경영환경이 녹록지 않을 것으로 예상되는 가운데 비은행 포트폴리오 강화와 생산적 금융으로의 체질 개선, 주주환원 등 막중한 과제도 풀어가야 한다.


연임 이끈 '탁월한' 실적과 주주환원 성과…"지난 3년, 흠잡을 데 없어"
신한금융 '진옥동號' 3년 더 간다…"이제는 고민보다 실천할 때"(종합) 진옥동 신한금융지주 회장이 4일 서울 중구 신한금융지주 본사에서 열린 개별 최종면접에 참석하고 있다. 연합뉴스
AD

신한금융은 4일 확대 회장추천위원회(회추위)와 이사회를 연달아 열어 진 회장을 차기 회장 후보로 확정했다. 진 회장은 내년 3월 정기 주주총회에서 승인을 받으면 그날부터 2029년 3월까지 새 임기를 시작한다. 큰 변수가 없는 한 주총은 무난히 통과될 것으로 보인다. 사실상 연임을 확정지은 셈이다.


연임을 이끈 배경은 재임 동안의 성과다. 2023년 3월 임기를 시작한 진 회장은 지난 2년간 4조원대 후반의 순이익을 달성하며 견고한 실적을 유지해왔다. 2023년 4조3580억원에서 지난해 4조4502억원으로 확대됐고, 올해는 3분기까지 누적 순이익만 4조4609억원에 달해 사상 첫 '5조 클럽' 달성이 예상된다. 곽수근 회추위원장은 "괄목할 만한 성과를 창출함으로써 경영 능력을 입증했다"며 "지난 3년 동안 뚜렷하게 흠잡을 사항 없이 그룹을 잘 이끌어줬다"고 말했다.


밸류업 정책과 주주환원을 적극적으로 추진해 신한금융의 기업 가치를 한단계 끌어올린 것도 좋은 평가를 받았다. 취임 당시 3만4000원대였던 주가는 3년 사이 7만원 후반~8만원대까지 상승했다. 이에 더해 오는 2027년까지 자기자본이익률(ROE) 10%, 주주환원율 50%, 자사주 5000만주 감축 계획을 발표해 시장의 긍정적인 평가를 받았다.


이런 실적 성과 못지않게 높은 평가를 받은 것이 지속가능 경영을 해왔다는 점이다. 곽 위원장은 "매우 빠르게 변화하는 환경에 대응하기 위해 장기적인 관점에서 경영을 해왔다고 생각한다"며 "단순한 재무적 성과를 넘어서 그룹의 미래 경쟁력을 강화했다"고 말했다.


'진옥동 2기 체제'는 고민보다 실천…"무거운 책임감 느껴, 내년 키워드는 자본시장"
신한금융 '진옥동號' 3년 더 간다…"이제는 고민보다 실천할 때"(종합) 신한금융그룹 본사 전경.

내년부터 본격화할 '진옥동 2기 체제'는 이런 지속가능 경영방식이 더 강력하게 추진될 것으로 보인다. 지난 3년간 신한금융의 미래를 이끌 핵심 비즈니스를 발굴하고 체계를 닦는 데 집중했다면, 남은 3년은 이를 구체화하고 성과를 내는데 집중할 가능성이 크다. 진 회장 역시 이날 면접 자리에서 "안정적이고 지속가능한 경영을 하겠다는 기반 위에 인공지능 전환(AX), 디지털 전환(DX) 등 환경변화에 전향적으로 대응하고 신한금융의 장점인 글로벌 역량을 대폭 키우겠다"는 포부를 밝혔다.


진 회장은 차기 회장으로 내정된 이후 기자들과 만나서도 이에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "디지털 통화 시대가 이미 오고 있고 그에 대한 준비를 하지 않으면 안되는 상황"이라며 "레거시 금융(전통적인 방식의 금융시스템)에서 디지털 통화 시대로 갔을 때 무엇부터 바뀔 것인가에 대한 고민은 굉장히 깊이 해야 할 것 같다"고 강조했다. 이어 "이제는 고민만 해서는 안 되고, 내년부터는 이를 하나씩 내재화시키고 체계화시켜야 하는 단계"라고 덧붙였다.


금융권 최대 화두인 생산적 금융을 제대로 정착시켜야 하는 것도 과제다. 진 회장 역시 내년 주요 의제로 '자본시장 활성화'를 꼽았다. 그는 "정부에서 자본시장 활성화를 위해 많은 정책을 내놓고 있지만 우리의 자본시장, 즉 증권사가 이 정책을 충분히 소화해낼 수 있을 만큼 준비가 돼 있는지 스스로 자문해봐야 한다"며 "내년에는 자본시장에 좀 더 포커스를 맞춰, 정부 정책이 실효성 있게 진행될 수 있도록 스스로 준비해야 할 것 같다"고 말했다.


이는 그룹 내부의 숙제인 '은행 중심의 사업구조 개선'과도 일부 맞물린다. 비은행 계열사는 올해 들어 실적이 개선되고 있지만, 당기순이익에서 차지하는 기여도는 그룹이 목표로 한 30%를 여전히 넘지 못하고 있다. 향후 '진옥동 2기'에서는 비은행 계열사의 질적 성장과 이를 기반으로 한 실적 개선세가 중요한 평가 기준이 될 수 있다는 전망도 나온다. 곽 위원장 역시 '신한 정신'을 언급하며 "새롭게 계열사에 포함된 증권·카드·보험 등이 원팀으로서 단합이 돼야 한다"며 "그게 앞으로 리더가 해야 할 중요한 역할"이라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

향후 계열사 최고경영자(CEO) 인사에서도 '질적 성장'이 중요한 키워드가 될 예정이다. 진 회장은 "1기 때도 단기 실적(PL)보다 지속가능한 체력(밸런스 시트)을 키우는 것이 중요하다고 강조해왔다"며 "향후 계열사 인사 역시 이를 고려하겠다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기