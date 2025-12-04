창원특례시, '동대구-창원 고속화철도' 21만명 서명부 국토부 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원 지역 국회의원과 창원상의·국립창원대

관계자 등이 동행해 고속화철도 필요성 강조



장금용 경남 창원특례시장 권한대행은 4일 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 '동대구-창원-가덕도신공항 고속화철도 조기 반영 촉구' 서명부 21만여 건을 직접 전달했다.

창원특례시,‘동대구-창원 고속화철도’21만 서명부 국토부 전달.

이날 면담에는 장금용 시장 권한대행과 김종양·허성무·윤한홍·이종욱 국회의원, 김응수 창원상공회의소 상근부회장, 이동찬 국립창원대학교 사무국장이 함께 참석했다.

이들은 '동대구-창원 고속화철도'의 조속한 추진을 바라는 창원특례시민의 염원이 담긴 21만 3,933명의 서명부를 김윤덕 장관에게 전달하며, '제5차 국가철도망 구축계획' 반영과 지역 간 교통 격차 해소를 위한 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

장 권한대행은 "창원특례시는 대한민국을 이끄는 핵심 산업도시이며, 앞으로 진해신항과 가덕도신공항을 중심으로 물류산업을 선도하게 될 것"이라며 "동대구-창원-가덕도신공항 고속화철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영되어야 한다"고 강조했다.

이날 참석한 국회의원들도 한목소리로 "수도권과 비수도권의 격차가 점차 커지는 상황에서 국토 균형발전을 위해 동대구-창원 고속화철도의 조속한 추진이 꼭 필요하다"며 "이러한 시민들의 열망이 서명운동 결과로 나타난 것"이라고 설명했다.

시는 수도권과의 접근성 강화, 창원을 중심으로 항만·공항·철도를 연계한 트라이포트(Tri-port) 구축 등 미래 성장 기반을 마련하기 위해 ▲ 동대구-창원-가덕도신공항 고속화철도 ▲ 합천-마산선 ▲ CTX-창원선 ▲ CTX-마산선 ▲ CTX-진해선 등 총 5개 철도사업을 계획해 지난 24년 2월 국토교통부에 건의했다.

그중 가장 핵심 사업인 '동대구-창원-가덕도신공항 고속화철도'의 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 촉구하기 위해 지난 10월 17일부터 한 달간 서명운동을 전개했으며, 시민들의 뜨거운 관심 속에 당초 목표 10만명을 213% 초과한 총 21만3,933명이 서명에 참여했다.





장금용 권한대행은 "오늘 국토교통부에 서명부를 전달한 것은 서명운동의 마무리가 아니라 '동대구-창원 고속화철도' 사업을 현실로 만들기 위한 본격적인 시작점"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영되어 조속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

