SK네트웍스, 조직개편 단행…"AI 중심 성장 실행력 높여"

AI 중심 사업지주회사 체계

SK네트웍스는 인공지능(AI) 중심 사업지주회사 체계를 위한 조직개편과 임원인사를 단행했다고 4일 밝혔다.

회사는 보유 사업의 수익력 강화와 사업 구조 안정화, 효율적인 자본 활용을 통한 AI 중심 성장 엔진 강화에 조직개편과 인사의 초점을 맞췄다고 설명했다.

AI본부는 혁신 사업모델 개발 및 구체화를 위해 조직명을 '이노베이션 본부'로 변경하고, 미국의 대표적 전략 컨설팅 회사에서 글로벌 신사업 전략과 디지털 혁신을 주도했던 신상은 AI혁신1실장을 본부장으로 선임했다.

정보통신사업부 산하 사업성장추진실을 신설해 밸류체인 고도화와 현장 중심 실행력을 강화하고, 지속경영실은 명칭을 '컴플라이언스실'로 바꿔 준법경영 및 안전관리 등의 수준을 높이기로 했다. 신규 임원의 경우 민복기 비즈 이노베이션 실장과 이경렬 컴플라이언스 실장, 최현규 정보통신사업부 사업성장추진실장 등을 선임했다.

자회사도 안정적 기반 위에 성장 속도를 높이기 위한 대표 선임이 이뤄졌다. SK인텔릭스는 새로운 대표로 안무인 SK스피드메이트 대표를 내정하고, SK네트웍스 정보통신사업부 유통사업실을 맡았던 장태진 실장을 영업본부장으로 선임해 마케팅 전략 및 현장 영업력 강화를 통한 렌탈 사업의 경쟁력 향상을 추진키로 했다.

안 대표는 지난해 분사한 SK스피드메이트에서 AI, 데이터 기반 사업모델과 고객 중심 서비스들을 연이어 선보이며 기업가치를 높인 바 있다.

이환용 민팃 대표는 내년 SK스피드메이트 대표를 겸함으로써 자동차 관리 비즈니스 모델의 효율성과 혁신성 향상을 추구해 나가기로 했으며, 데이터 기업 엔코아의 경우 AI 전문가인 김주민 대표를 새롭게 영입해 AI 데이터 전문 기업으로의 성장을 꾀할 방침이다.





SK네트웍스 관계자는 "연말까지 후속 인사를 마무리하고 AI 중심 사업지주회사로서 주력 사업의 경쟁력을 확보하고 미래 성장 기반을 견고히 해 기업가치를 지속적으로 제고해 나갈 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

