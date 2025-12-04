보성군, 2025년 전라남도 부패방지 평가 '최우수 기관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반부패·청렴정책 성과 입증

보성군은 전라남도가 주관한 '2025년 시군 부패방지 시책평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 수상은 보성군이 지속적으로 추진해 온 강력한 반부패·청렴 정책이 실질적 성과로 입증된 결과라는 점에서 의미가 크다.

보성군 청사 전경.

전라남도 시군 부패방지 시책평가는 시군을 대상으로 매년 실시되는 종합 평가 제도로, 반부패 시책 추진 노력도, 반부패 제도 인식 제고, 반부패 정책의 지역사회 확산 노력 3개 부문, 14개 지표에 대해 정량ㆍ정성 평가가 이뤄진다.

특히 평가 지표 전 분야에서 고르게 우수한 점수를 기록했으며 특히, 기관장의 청렴도 향상 관심과 노력, 반부패 제도 인식 제고, 청렴 군민 감사관 제도 도입 및 운영 등 정량 지표 11개 항목 중 10개 지표에서 만점을 획득하며 청렴행정의 역량을 인정받았다.

또한, 공직사회 청렴도 향상을 위한 실천 노력에서도 높은 평가를 받았다. 공직자 청렴 실천 결의 및 서약(814명), 청렴해피콜 운영(2,323건), 전 직원 청렴 교육(10회) 및 청렴콘서트 개최, 청렴 상시 자가 학습 운영 등 다양한 시책이 실효성 있게 추진된 점이 우수 평가로 이어졌다.

김철우 보성군수는 "이번 수상은 청렴을 최우선 가치로 여기고, 전 공직자가 투명하고 책임 있는 행정을 실천한 결과"라며, "앞으로도 군민에게 신뢰받는 청렴한 공직문화 정착을 위해 최선을 다하겠다."라고 말했다.





한편, 보성군은 국민권익위원회 주관 공공기관 종합청렴도 평가에서 2022년부터 2024년까지 3년 연속 1등급을 달성했으며, 2024년 제12회 국민권익의 날 기념식에서 부패방지 단체 부문 국무총리 표창을 수상받은 바 있다.





