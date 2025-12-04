부산 기장군, 정관 윗골공원 ‘빛거리’ 확대 조성… 입체적 야간경관에 주민 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍차 조명·하트 포토존·LED 강화 등 야간 명소로 재탄생

기장군(군수 정종복)은 정관 윗골공원 일대에서 추진 중인 '빛 거리 조성 사업'을 올해 한층 확대하면서 새롭게 변화한 야간 경관이 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 4일 전했다.

군은 기존 설치돼 있던 트리, 달·하트 조형물 등 기본 연출에 더해 올해 ▲풍차 형태의 신규 경관조명 설치 ▲꽃장식으로 재정비한 하트 포토존 ▲장송 주변 LED 조명 강화 등을 추진하며 보다 입체적이고 감성적인 야간경관을 구현했다.

기장군 정관 윗골공원 빛 거리.

AD

지난 8월 조성된 수국정원에도 경관조명을 추가해 공원 전반의 야간 분위기를 한층 높였다.

확대 설치된 조명은 공원 주요 동선을 따라 자연스럽게 배치돼 방문객들이 다양한 포토존과 조형물을 쉽게 즐길 수 있도록 구성됐다. 이로써 주민들이 일상 속에서 아름다운 조명을 감상하며 여유롭게 머물 수 있는 '야간 힐링 공간'으로 자리매김하고 있다.

현재 윗골공원은 낮에는 산책과 휴식을 위한 생활 공원으로, 밤에는 빛 조형물과 조명이 어우러진 감성적인 공간으로 변모해 주민들의 발길이 꾸준히 이어지고 있다.

군은 공원 내 경관시설을 계절과 관계없이 상시 운영할 예정이며, 앞으로 좌광천 지방정원과 연계한 다양한 연출을 도입해 사계절 내내 볼거리를 제공하는 지역 명소로 육성한다는 계획이다.





AD

정종복 군수는 "연말을 맞아 윗골공원의 빛거리가 군민 여러분께 따뜻한 휴식과 작은 즐거움을 드리는 공간이 되길 바란다"며 "새해에도 군민과 함께 더욱 밝게 빛나는 기장군을 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>