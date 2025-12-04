BNK금융그룹, ‘부산 해양수도 특별법’ 통과 환영… 해양경제 선도 전사 전략 패키지 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특판 예금 출시·정착 금융지원·해양 스타트업 펀드·신해양강국 펀드 등 종합 전략

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 국회 본회의에서 '부산 해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법'이 압도적 찬성(255대 1)으로 통과된 데 대해 환영의 뜻을 밝히며, 해양수도 부산 시대를 선도하기 위한 전사적 대응 전략 패키지를 즉시 가동한다고 4일 전했다.

이 특별법은 부산을 대한민국 해양정책의 중심지로 명문화하고 해양수산부 및 이전 공공기관 직원의 주거·교육·근무환경 등 정착 지원을 제도적으로 뒷받침하는 내용을 담고 있다.

또 부산 이전에 필요한 재정·행정 조치를 폭넓게 규정해 부산이 해양산업 집적과 해양경제 성장 기반을 갖추고 국가 균형발전의 새로운 전환점을 맞이하게 됐다는 평가다.

BNK금융그룹은 지난 2일 특별법의 국무회의 통과 직후 '그룹 해양도시 전략 수립 TF' 회의를 긴급 소집해 특별법 제정 및 해수부 부산 이전을 환영하는 메시지를 발표하고, 정책 변화에 선제 대응하기 위한 전략 패키지안을 마련했다.

해당 전략에는 정부 정책과 연계한 금융상품 출시, 홍보와 시민참여 프로그램 운영, 부산시와 해수부(산하기관 포함)와의 협력체계 구축 등이 포함돼 있으며, 그룹은 이를 통해 '해양금융 전문 특화금융그룹'으로서의 역할을 신속하게 수행할 계획이다.

먼저 BNK금융은 특별법 통과를 기념한 특판 예금을 선보이고, 지난 9월 해수부 임직원 대출 전담 사업자로 부산은행이 선정된 데 이어 해수부 산하기관과 해운기업의 부산 이전을 지원하기 위해 주거·교육·정착을 아우르는 금융 패키지를 한층 강화한다. 이전 기관 직원들의 안정적 정착을 돕기 위한 금융 접근성 확대를 최우선 과제로 추진할 방침이다.

또 해양 신사업 육성을 위해 '해양 스타트업 펀드'를 조성해 혁신기업 지원 프로그램을 가동하고, 해양수산업 종사 기업에는 수수료 감면 등 금융지원 특별 기간을 운영한다.

아울러 BNK금융그룹은 북극항로 개척 추진 등 新해양강국 도약 흐름을 선제적으로 포착하기 위해 관련 산업과 기업을 발굴하고 전략적 투자를 확대한다는 전략 아래, 계열사가 공동 출자한 'BNK신해양강국 펀드'를 지난 10월 말 출시했으며 향후 다양한 기관투자자와 투자 확대 방안을 모색할 계획이다.

지난 11월 부산은행 내 신설된 'BNK해양금융미래전략싱크랩'을 중심으로 부산 해양경제의 미래 전략을 공유하고 '산·학·연·금' 연계 포럼을 정기 개최해 해양산업 네트워크를 강화한다. 또 시민과 대학생을 대상으로 하는 부산 미래 해양도시 아이디어 공모전 등 지역참여 프로그램도 추진해 해양수도 부산의 비전 확산에도 주력할 예정이다. 이를 통해 지역사회와 함께 성장하는 해양수도 금융 리더십을 공고히 한다는 계획이다.

BNK금융그룹 관계자는 "특별법 제정은 부·울·경이 대한민국의 미래를 다시 한번 이끄는 중추 도시로 도약할 결정적 기회"라며 "정책이 움직일 때 가장 먼저 움직이는 민간 금융그룹으로서 역할과 책임을 다하겠다"고 강조했다.





BNK금융그룹은 ▲해양수산부와 실무협의체(Working Group) 구성 ▲이전기관과 임직원 금융지원 확대 ▲해양산업 클러스터 조성 금융지원 체계 구축 등을 통해 해양경제를 주도하는 금융그룹으로서 실질적 성과 창출에 더욱 속도를 낼 계획이다.

