지원규 PTKOREA 대표, '광고대회 유공광고인' 문체부 장관 표창

지원규 PTKOREA 대표가 지난 2일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 '2025 광고대회 유공광고인 정부포상식'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다.

지 대표는 인공지능(AI) 솔루션을 도입해 시니어·청년 고용 기반 강화 등 광고 산업의 사회적 가치 실현에 기여한 공로를 인정받았다.

지원규 PTKOREA 대표. PTKOREA

그의 '시너Z 프로젝트'도 주목받았다. 이 프로젝트는 고령화사회에서 광고업계의 역할을 모색하기 위해 추진됐다.

평균 연령 64세의 시니어 인턴 11명을 선발해 실제 광고 실무에 배치, 시니어 인력도 실무현장에서 충분한 역량을 갖추고 있음을 입증했다. 시니어 인턴과 Z세대 실무자가 한 팀으로 협업하는 구조 역시 업계에서 새로운 시도로 평가받았다.

아울러 생성형 AI 기반으로 단편영화 두 편을 제작해 해외 영화제에서 수상하는 등 실무영역에서 AI 기술 혁신도 주도했다.





지 대표는 "앞으로도 변화하는 환경 속에서 광고업계가 갈 방향을 꾸준히 고민하고 현실적인 해법을 만들어가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

