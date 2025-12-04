본문 바로가기
"첫 일주일 매일 맞아…태국 경찰도 연루" 캄보디아 탈출 말레이人 충격 증언

윤슬기기자

입력2025.12.04 16:10

취업사기 당해 캄보디아 갔다가 감금·폭행
범죄조직, 전화 사기 강요하기도
"싱가포르인 순식간에 7000만원 사기당해"

말레이시아의 한 남성이 캄보디아에 있는 사기 범죄 조직에 감금됐다가 몸값을 지불한 뒤 가까스로 탈출하는 사건이 발생했다.


"첫 일주일 매일 맞아…태국 경찰도 연루" 캄보디아 탈출 말레이人 충격 증언 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 기자회견에 참석한 무하마드 샤피크 푸발란 압둘라(왼쪽 두번째), 자밀라 아마드, 나드짐 요한. 말레이시아 매체 더스타
4일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 말레이시아 남성 무하마드 샤피크 푸발란 압둘라(40)는 말레이시아 무슬림 소비자 협회(PPIM)가 연 기자회견에서 캄보디아 취업 사기 조직에 강제 노동을 하거나 가혹행위를 당했다고 증언했다. 또 조직 내부에는 700여명이 말레이시아인의 억류돼있다며 상당수가 구타와 고문을 당하고 있다고 주장했다.

친구 말 믿고 캄보디아行…"감금·폭행·강제노동 시달려"

무하마드 샤피크는 지인의 권유로 캄보디아로 향했다. 그는 '현지에 말레이 음식을 파는 식당이 없다'며 자신을 설득한 12년 지기 친구의 말을 믿고 말레이시아에서 태국 방콕으로 이동했다고 전했다. 이후 현지 운전기사에게 넘겨져 캄보디아로 향했는데, 그는 운전기사가 일부러 복잡한 길을 택해 다시 돌아오는 길을 알 수 없게 했다고 했다. 그는 "태국 경찰도 연루돼 있었다"며 "캄보디아 프놈펜에서는 작은 마을과 카지노, 그리고 군인들이 근무지를 지키고 있는 모습을 봤다"고 주장했다.


감금 이후 그는 강제 노동과 폭행을 견뎌야 했다. 무하마드 샤피크는 "첫 일주일 동안 매일 맞았다"며 피해자 대부분이 17~35세 청년층이었다고 말했다. 그는 "여성들은 벨트로 때렸고, 한 여성은 어머니가 경찰에 신고했다는 이유로 11명에게 집단 성폭행을 당했다는 이야기를 들었다"고도 했다. 또 돼지고기를 먹지 않으면 폭행당했고, 아내와 연락하긴 했지만 통화는 감시를 받았다.


조직은 그에게 전화금융사기(보이스피싱)을 지시했다. 그는 "싱가포르 사이버보안 기관 사칭 전화를 하며 '말레이시아 구직 공고 관련 허위 보고서'를 제출해야 한다고 속였다"며 "이 과정에서 주민등록번호를 받아내기만 하면 대부분 개인정보를 추적할 수 있었다"고 말했다. 그의 눈앞에서 한 싱가포르인이 6만7000싱가포르달러(7616만원)를 사기당했다고 한다.

아내 신고로 극적 탈출…범죄조직, 몸값 요구하기도

무하마드 샤피크는 아내의 신고로 극적으로 탈출할 수 있었다. 아내가 전화 통화에서 이상함을 느껴 곧바로 경찰에 도움을 요청한 것이다. 아내 자밀라 아흐맛은 또 사건을 폭로하는 영상을 사회관계망서비스(SNS) 올린 뒤 남편을 캄보디아로 유인한 친구에게 "남편을 돌려보내라"고 요청했다.


이에 조직은 처음에 6000링깃(215만원)을 몸값으로 지불하라고 요구했다. 자밀라가 "두 번째 경찰 신고를 했고, 에이전트도 신고 대상"이라고 말하자 이틀 뒤 남편은 풀려났다. 자밀라는 "친구가 몸값을 대신 낸 것 같다"고 말했다.


말레이시아 무슬림 소비자협회(PPIM)는 "여전히 약 700명의 말레이시아인이 억류돼 있다"며 "정부가 에이전트를 체포하고 피해자 구출에 나서야 한다"고 촉구했다. PPIM 대표 나짐 요한은 "스캠 범죄가 급증하는 만큼 전담 부처가 필요하다"고 강조했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

