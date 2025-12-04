경기도, 내년 국비 20조8천억원 확보…첫 20조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 20조8000억원 규모의 국비를 확보했다.

경기도는 지난 2일 국회 본회의에서 의결된 '2026년도 예산안'을 분석한 결과 20조8923억원의 국비를 확보한 것으로 나타났다고 4일 밝혔다.

이는 올해 19조1412억원보다 1조7511억원(9.1%) 늘어난 규모로 역대 최초로 20조원을 돌파했다.

국비 확보를 세부적으로 보면 서민 및 사회적 약자 등을 지원하는 복지 분야 예산이 전년 대비 1조6170억원 증가하며 가장 큰 폭으로 늘었다.

철도·광역교통 등 주요 노선의 국비도 ▲도봉산~옥정 광역철도 468억원 ▲인덕원~동탄 복선전철 4663억원 ▲신안산선 복선전철 2350억원 ▲계양~강화 고속도로 3131억원 등 큰 폭으로 증가했다.

김동연 경기도지사가 지속적으로 국비 증액을 요청한 직매립 금지 시행 대비 소각시설 설치 98억원을 비롯해 광역버스 준공영제 138억원, 안산 세월호 추모시설 지원 10억원, 안산마음건강센터 의료장비 구입비 1억5000만원, 자연재해위험 개선지구 정비사업 10억원, 교통약자의 이동권 보장을 위한 특별교통수단 운영비 6억원, 국가어항 예비대상항 설계비 9억원 등도 추가 반영됐다.

특히 용인 반도체클러스터 일반산단 공동구 구축을 위한 예산도 500억원을 추가 확보해 반도체 산업 도약을 위한 발판을 마련했다.

경기도가 주도적으로 건의한 임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업은 국회 심의에 반영돼 전국 기준 158억원의 사업 예산을 확보하며 전국으로 확대된다.

앞서 김동연 지사는 지난달 한병도 국회 예산결산특별위원장을 찾아 경기도 현안 사업에 대한 필요성과 시급성을 설명하며 국비 지원을 요청했다.





김 지사는 "국정의 제1동반자로서 도민의 삶을 바꾸는 소중한 사업들이 흔들림 없이 추진되고 이번에 확보된 예산이 효과적으로 쓰이도록 하겠다"고 말했다.





